Димитров впервые за полтора года вышел в полуфинал «Мастерса»

19-я ракетка мира победил №22 в четвертьфинале в Шанхае – 7:6(2), 6:4. Его соперник не создал в матче ни одного брейк-пойнта.

32-летний болгарин выходил в полуфинал на семи из девяти «Мастерсов» (кроме Майами и Мадрида). Всего у него девять полуфиналов на этом уровне.

В прошлый раз он играл на этой стадии в 2022-м в Монте-Карло. В полуфинале хардового «Мастерса» он не был с Индиан-Уэллс-2021 (проводился в октябре).

Димитров вышел в пятый полуфинал в этом сезоне. Напомним, он не выигрывал титулы с итогового турнира-2017.

Теперь он встретится с или .

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