Димитров впервые за полтора года вышел в полуфинал «Мастерса»

Теги ATP Григор Димитров Shanghai Rolex Masters Николас Харри Теннис

19-я ракетка мира Григор Димитров победил №22 Николаса Харри в четвертьфинале в Шанхае – 7:6(2), 6:4. Его соперник не создал в матче ни одного брейк-пойнта.

32-летний болгарин выходил в полуфинал на семи из девяти «Мастерсов» (кроме Майами и Мадрида). Всего у него девять полуфиналов на этом уровне.

В прошлый раз он играл на этой стадии в 2022-м в Монте-Карло. В полуфинале хардового «Мастерса» он не был с Индиан-Уэллс-2021 (проводился в октябре).

Димитров вышел в пятый полуфинал в этом сезоне. Напомним, он не выигрывал титулы с итогового турнира-2017.

Теперь он встретится с Андреем Рублевым или Юго Эмбером.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Гриша восстал из пепла.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
Что и требовалось доказать, Гриша уже в полуфинале, ждём и Андрея
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
revodrok
хочется, конечно, чтобы титул взял кто-то из пары Димитров - Рублёв.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий