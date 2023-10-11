Димитров о том, что победа над Алькарасом говорит, что «он еще здесь»: «Я никуда не уходил. И никуда не денусь»

Теги ATP Григор Димитров Shanghai Rolex Masters Карлос Алькарас Теннис

Григор Димитров прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в Шанхае.

Он обыграл вторую ракетку мира 5:7, 6:2, 6:4 и впервые за полтора года вышел в четвертьфинал «Мастерса».

«Я оставался в игре – это самое важное. В первом сете я вел 5:4 и хорошо подавал всю партию, он допускал ошибки – многие из которых я вынудил. И я не знаю, что с ним случилось при счете 5:4 – он провел потрясающий гейм. Потом еще один при счете 5:6.

Я создавал себе много возможностей и верил, что они у меня еще будут. А после второго брейка во втором сете я наконец начал лучше понимать его подачу. Так что я начал больше принимать в корт, чуть лучше читать его игру.

В третьем сете мы играли в кошки-мышки, оба играли качественно. Но он допустил несколько ошибок, а я всю партию отыграл очень надежно. И хорошо подавал в нужные моменты.

Я знал, что нужно делать – против него нужно постоянно давить, создавать ему неуютные позиции. Он не любит играть вторым номером – а кто любит? В то же время я использовал все свои возможности, много входил в корт, вынуждал его выполнять необычные удары. И это его немного выводило, заставляло ошибаться».

Также Димитров прокомментировал то, что эта победа говорит: «Григор Димитров еще здесь».

«Я никуда не уходил. Уже 15 лет я на месте. И никуда не денусь».

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13 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Редкий случай, когда Гриша не развалился после такого окончания 1го сета.
На памяти на пальцах одной руки такие
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Мистер40-15
Карлитос недооценивал соперника, это было ясно по его словам о Гришке. Из-за этого потом психовал что "слабый" соперник вдруг не обыгрывается как он ожидал. И походу матча не смог перестроиться. Пора завязывать думать о сербе каждую тренировку. Надо на каждого соперника настраиваться как на последний бой, как это делали Биг2 Рафа и Джокович.
+6
-3
+3
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Вегетарианец_
Спасибо Грине за спасение тенниса!
Вамоси - к ноге!
+5
-2
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S.Graf
Грыня - номинант на звание "Спасатель тенниса 2023"
И в эфире Радио-Ваня звучит Ф.Киркоров с песней "рыбка моя, я твой Карасик"
🤣 😝
#бамоШамиль
+5
-3
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Viling
Ответ Altdream
Болгарский
Я типа петросяню :)
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Marik5
Вот тебе и Григор)
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Altdream
Ответ Viling
Юный югославский беби-Федерер. Страны нет, Федерер не играет, а беби-Федерер на месте :))
Болгарский
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Сергей48
Ответ Мистер40-15
Карлитос недооценивал соперника, это было ясно по его словам о Гришке. Из-за этого потом психовал что "слабый" соперник вдруг не обыгрывается как он ожидал. И походу матча не смог перестроиться. Пора завязывать думать о сербе каждую тренировку. Надо на каждого соперника настраиваться как на последний бой, как это делали Биг2 Рафа и Джокович.
Согласен, слишком много самоуверенно болтал перед матчем с Григором. Вот и получил за бахвальство!)
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Viling
Юный югославский беби-Федерер. Страны нет, Федерер не играет, а беби-Федерер на месте :))
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Сергей48
Здесь, здесь! Увидели тебя во всей красе! Поздравляю, спасибо за отличную игру!💪
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Верховенский1990
В двух сетах должен был закрывать Карася, в 1-м на сет подавал. Гриша умеет играть, только редко это делает.
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Altdream
Ответ Viling
Я типа петросяню :)
Тогда уж румын))
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bars1998
Ответ Мистер40-15
Карлитос недооценивал соперника, это было ясно по его словам о Гришке. Из-за этого потом психовал что "слабый" соперник вдруг не обыгрывается как он ожидал. И походу матча не смог перестроиться. Пора завязывать думать о сербе каждую тренировку. Надо на каждого соперника настраиваться как на последний бой, как это делали Биг2 Рафа и Джокович.
по Карасю имхо, ему надо меньше турниров играть ,видно по нему что его не хватает на весь сезон, Посмотрим сейчас что он выберит, если в Базель поедет то на Париж он его так же не хватит ...
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