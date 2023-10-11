Димитров о том, что победа над Алькарасом говорит, что «он еще здесь»: «Я никуда не уходил. И никуда не денусь»

Григор Димитров прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в Шанхае.

Он обыграл вторую ракетку мира 5:7, 6:2, 6:4 и впервые за полтора года вышел в четвертьфинал «Мастерса».

«Я оставался в игре – это самое важное. В первом сете я вел 5:4 и хорошо подавал всю партию, он допускал ошибки – многие из которых я вынудил. И я не знаю, что с ним случилось при счете 5:4 – он провел потрясающий гейм. Потом еще один при счете 5:6.

Я создавал себе много возможностей и верил, что они у меня еще будут. А после второго брейка во втором сете я наконец начал лучше понимать его подачу. Так что я начал больше принимать в корт, чуть лучше читать его игру.

В третьем сете мы играли в кошки-мышки, оба играли качественно. Но он допустил несколько ошибок, а я всю партию отыграл очень надежно. И хорошо подавал в нужные моменты.

Я знал, что нужно делать – против него нужно постоянно давить, создавать ему неуютные позиции. Он не любит играть вторым номером – а кто любит? В то же время я использовал все свои возможности, много входил в корт, вынуждал его выполнять необычные удары. И это его немного выводило, заставляло ошибаться».

Также Димитров прокомментировал то, что эта победа говорит: «Григор Димитров еще здесь».

«Я никуда не уходил. Уже 15 лет я на месте. И никуда не денусь».

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