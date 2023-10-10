Шелтон о победе над Синнером: «Подумать только, полтора года назад я учился в колледже, год назад играл «Челленджеры», и вот теперь я на центральном корте в Шанхае»

Бен Шелтон прокомментировал победу над Янником Синнером в 1/8 финала в Шанхае.

Он выиграл 2:6, 6:3, 7:6(5) и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса».

«Конечно, это был очень тяжелый матч. Я знал, что так и будет. Янник в последнее время был на высоте. Он один из тех парней в Next Gen, на которых я равняюсь. Он быстро взлетел и все делает правильно. Здорово иметь возможность делить с ним корт, провести крутой матч и одержать победу.

(Трибуны скандируют с днем рождения) Подумать только, полтора года назад я учился в колледже, год назад играл «Челленджеры», и вот теперь я на центральном корте в Шанхае, а зрители поют мне «С днем рождения». Здорово быть здесь, это один из тех моментов, когда я думаю: «Ущипните меня».

Вчера Шелтону исполнился 21 год.

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