Шелтон в матче с Синнером обыграл самого рейтингового соперника в карьере и впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса»

20-я ракетка мира победил №4 в четвертом круге в Шанхае – 2:6, 6:3, 7:6(5).

На тай-брейке Шелтон вел 4:0, проиграл пять очков подряд и после этого взял еще три.

21-летний американец впервые вышел в четвертьфинал на «Мастерсе».

Это вторая победа Шелтона над соперником из топ-5 (при пяти поражениях). Синнер – игрок с самым высоким рейтингом, которого обыгрывал Шелтон (до этого – №5 Каспер Рууд в 2022-м в Цинциннати).

Теперь Шелтон встретится с Себастьяном Кордой.

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