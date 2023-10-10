Шелтон в матче с Синнером обыграл самого рейтингового соперника в карьере и впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса»
20-я ракетка мира Бен Шелтон победил №4 Янника Синнера в четвертом круге в Шанхае – 2:6, 6:3, 7:6(5).
На тай-брейке Шелтон вел 4:0, проиграл пять очков подряд и после этого взял еще три.
21-летний американец впервые вышел в четвертьфинал на «Мастерсе».
Это вторая победа Шелтона над соперником из топ-5 (при пяти поражениях). Синнер – игрок с самым высоким рейтингом, которого обыгрывал Шелтон (до этого – №5 Каспер Рууд в 2022-м в Цинциннати).
Теперь Шелтон встретится с Себастьяном Кордой.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Помню тот матч, Беня тогда ещё в третьей сотне сидел ))