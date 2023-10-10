Алькарас о матче с Димитровым: «У меня есть оружие против таких игроков – я могу оказывать давление на его удар слева, могу доминировать сам»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча с Григором Димитровым в Шанхае.

Они сыграют завтра в 1/8 финала.

– Да, у нас были отличные матчи (в личке испанец ведет 3:0 – Sports.ru). Не думаю о том, проиграю я ему сет или нет. У него отличная игра, он действительно талантливый теннисист. В его арсенале много ударов, так что мне будет немного сложнее.

Я постараюсь быть сконцентрированным и не давать ему доминировать в матче. Думаю, ему будет комфортно, если игра пойдет по его сценарию, так что я должен на него давить. Посмотрим, как получится.

– Всем очень нравится смотреть, как вы или кто-то еще сражаетесь с соперником, у которого одноручный бэкхенд и вариативная игра. Насколько это нравится вам?

– У меня есть оружие против таких игроков – я могу оказывать давление на его удар слева, могу доминировать сам. Думаю, это все что я могу сделать в игре с такими соперниками. Пока у меня неплохо получается.

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