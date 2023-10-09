Алькарас о победе над Эвансом: «Один из самых тяжелых матчей за пределами «Больших шлемов»

Карлос Алькарас прокомментировал выход в 1/8 финала в Шанхае.

В третьем круге он победил Дэна Эванса со счетом 7:6(1), 6:4. В первом сете он отыграл брейк.

«Очень тяжелый матч. Один из самых тяжелых за пределами «Больших шлемов».

Все наши матчи с Даниэлем были непростыми. Мне нужно выкладываться на максимум, если я хочу его обыграть. Мы оба показывали очень качественный теннис».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе