Алькарас о победе над Эвансом: «Один из самых тяжелых матчей за пределами «Больших шлемов»

Теги ATP Дэн Эванс Shanghai Rolex Masters Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал выход в 1/8 финала в Шанхае.

В третьем круге он победил Дэна Эванса со счетом 7:6(1), 6:4. В первом сете он отыграл брейк.

«Очень тяжелый матч. Один из самых тяжелых за пределами «Больших шлемов».

Все наши матчи с Даниэлем были непростыми. Мне нужно выкладываться на максимум, если я хочу его обыграть. Мы оба показывали очень качественный теннис».

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