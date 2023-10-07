Медведев одержал 60-ю победу в сезоне

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Шанхае обыграл Кристиана Гарина – 6:3, 6:3.

Для Медведева это 60-я победа в сезоне-2023. Больше матчей выиграл только Карлос Алькарас – 61.

Медведев одержал больше побед за сезон только один раз – в 2021-м выиграл 63 матча.

Дальше россиянин встретится с Себастьяном Кордой, который в этом году выбил его в третьем круге Australian Open.

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8 комментариев

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бизе
Даню с победой , следующий матч обещает быть непростым , Корда набрал форму после травмы , но и мотивация у Даниила должна быть соответствующей , все мы помним чемпионат Австралии .
+8
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+8
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Антон Тимофеев
Десятый российский сезон с 60+ победами, второй у Медведева.
https://dzen.ru/media/id/64fde9bfa6d2db4c72d8390c/reiting-sezonov-rossiiskih-tennisistov-po-pobedam-za-god-6502e37c6dae8e46ed1ab225
+5
0
+5
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ProLL
Ответ Генадий Адамов
Шапкозакидельства не надо, надо просто выйти с Кордой на корт и сделать для себя рекорд, ведь пока в личке 0:1
1-1, Даня выигрывал у Корды в Париже в 21 году
+4
0
+4
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Григорий Федотов
Бедный корда… даже какое то сочувствие к этому пендосу, ожидая, что с ним будет..
+4
-1
+3
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Генадий Адамов
Ответ Григорий Федотов
Бедный корда… даже какое то сочувствие к этому пендосу, ожидая, что с ним будет..
Шапкозакидельства не надо, надо просто выйти с Кордой на корт и сделать для себя рекорд, ведь пока в личке 0:1
+5
-2
+3
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Док Аксель
Есть все возможности у Дани улучшить личный рекорд по победам в сезоне. Удачи и успеха !
+3
-1
+2
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Григорий Федотов
Ответ Генадий Адамов
Шапкозакидельства не надо, надо просто выйти с Кордой на корт и сделать для себя рекорд, ведь пока в личке 0:1
Согласен
+2
0
+2
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Дима Миронов
Ответ Антон Тимофеев
Десятый российский сезон с 60+ победами, второй у Медведева. https://dzen.ru/media/id/64fde9bfa6d2db4c72d8390c/reiting-sezonov-rossiiskih-tennisistov-po-pobedam-za-god-6502e37c6dae8e46ed1ab225
а почему в давние времена играли под 90 100 игр сейчас у Рублева с Медведем 60 70 игр?
0
0
0
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