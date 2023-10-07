Медведев одержал 60-ю победу в сезоне
Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Шанхае обыграл Кристиана Гарина – 6:3, 6:3.
Для Медведева это 60-я победа в сезоне-2023. Больше матчей выиграл только Карлос Алькарас – 61.
Медведев одержал больше побед за сезон только один раз – в 2021-м выиграл 63 матча.
Дальше россиянин встретится с Себастьяном Кордой, который в этом году выбил его в третьем круге Australian Open.
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