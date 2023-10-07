Карлос Алькарас: «С Медведевым и Синнером страшно играть, но я люблю такие проверки»

ответил, кто его больше беспокоит – или . Его спросили, с кем ему было бы тревожнее играть на поздних стадиях турнира в Шанхае.

«Сложный вопрос. Оба (смеется).

Я видел, что Медведев в этом году выиграл, кажется, 42 матча на харде. Это потрясающе. А Янник обыграл меня в Пекине, показал очень высокий уровень.

Я очень хочу сыграть с ними обоими. Для этого мне надо выигрывать свои матчи – им тоже. С ними обоими страшно играть, но я люблю такие проверки. Очень этого хочу.

Хочу показать свой лучший уровень, выйти в финал и, наверное, там сыграть с кем-то из них».

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