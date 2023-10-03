Медведев вышел в восьмой финал в 2023-м

Теги ATP China Open Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл №10 Александра Зверева в полуфинале в Пекине – 6:4, 6:3.

Медведев и Зверев встретились пятый раз за сезон, россиянин победил четырежды. В личных встречах в целом он ведет 10:7.

В 2023-м Медведев провел 18 турниров и вышел в восемь финалов. В этом году он уже взял пять титулов. За карьеру у него 35 личных финалов и 20 титулов.

Медведев – лидер тура по количеству побед на харде в этом сезоне. Сегодня он выиграл 42-й матч на этом покрытии.

Завтра Медведев поборется с Карлосом Алькарасом или Янником Синнером.

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14 комментариев

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Drob003
А Медведев то не плох. Уровень держит. Молодец
+25
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John Cinematogra
Монстр! Джок, Алькарас и Медведев сейчас в явном отрыве от остальных игроков, что подтверждают рейтинг и уровень игры!
Очень жду финал, желательно, с Карлосом с уровнем тенниса не хуже, чем на US Open 🔥
+22
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+20
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Three Days Grace
hard court specialist
+20
-1
+19
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Lifar Skladchikov
Ответ Drob003
А Медведев то не плох. Уровень держит. Молодец
Неплох?)) неплох?)) Даня шикарен, ужасен он был только в финале с Новаком
+14
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+12
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hj5dtbypt9
Последний гейм🔥
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инок
И вот что было делать Саше против такого Даниила? На задней линии - Медведев лучше. Бежать к сетке? Мгновенно получается обводка) Отличный матч от Дани, просто порадовал!
+12
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+9
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инок
Медведев был лучше и точней, хотя Зверев провёл тоже очень сильный матч. Тем ценнее победа Даниила.
+6
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sined2000
До результата 2019 - ещё один финал
+3
-1
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PredatorMax
Ответ Йенс Мустерманн
В финале против Карася он был не просто ужасен, а абсолютным нулём.
А в полуфинале против Карася? Бгг
+2
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buxtichka66
Как же хреново всем тем кто болеет притив Медведева! Сами виноваты! А завтра как будет! Главное сегодня было Здорово, с большой буквы! Западные коментаторы называют его игру сумасшедшей. Эпитетов было хоть отбавляй!
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TennisForever
Даня☺️👍
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nadal fan girl
Ответ hj5dtbypt9
Последний гейм🔥
Это когда он подавал на матч? Так там Зверев уже не сопротивлялся
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