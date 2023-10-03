Медведев вышел в восьмой финал в 2023-м

Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл №10 Александра Зверева в полуфинале в Пекине – 6:4, 6:3.

Медведев и Зверев встретились пятый раз за сезон, россиянин победил четырежды. В личных встречах в целом он ведет 10:7.

В 2023-м Медведев провел 18 турниров и вышел в восемь финалов. В этом году он уже взял пять титулов. За карьеру у него 35 личных финалов и 20 титулов.

Медведев – лидер тура по количеству побед на харде в этом сезоне. Сегодня он выиграл 42-й матч на этом покрытии.

Завтра Медведев поборется с Карлосом Алькарасом или Янником Синнером.

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