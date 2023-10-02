Даниил Медведев: «К концу карьеры хотел бы стать чемпионом всех важнейших турниров на харде»

Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл 20 турниров в 20 разных городах.

На этой неделе он может выиграть титул в Пекине – городе, где он еще не побеждал.

«Я знаю об этой статистике. Хотелось бы на этом не заканчивать... А еще к концу карьеры я хотел бы стать чемпионом всех важнейших турниров на харде».

У Медведева 20 титулов – и все разные. Это рекорд

Медведев в полуфинале Пекина, но недоволен мячами. Что с ними не так?

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