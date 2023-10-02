Даниил Медведев: «К концу карьеры хотел бы стать чемпионом всех важнейших турниров на харде»

Теги ATP China Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл 20 турниров в 20 разных городах.

На этой неделе он может выиграть титул в Пекине – городе, где он еще не побеждал.

«Я знаю об этой статистике. Хотелось бы на этом не заканчивать... А еще к концу карьеры я хотел бы стать чемпионом всех важнейших турниров на харде».

У Медведева 20 титулов – и все разные. Это рекорд

Медведев в полуфинале Пекина, но недоволен мячами. Что с ними не так?

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5 комментариев

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S.Graf
Это давно просматривается.
Остались ИУ, Монреаль (есть титул в Торонто), и АО.
Удачи Медведу!
(а там можно и на травяные с грунтовыми замахнуться))
+4
-2
+2
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Новый Орлеан
Ответ S.Graf
Это давно просматривается. Остались ИУ, Монреаль (есть титул в Торонто), и АО. Удачи Медведу! (а там можно и на травяные с грунтовыми замахнуться))
Травяные - можно, а вот Гаррик мимо походу. Слишком много нужно чтобы всё совпало.
+2
-1
+1
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Алексей Иванов
другие покрытия он не рассматривает)
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S.Graf
Ответ Новый Орлеан
Травяные - можно, а вот Гаррик мимо походу. Слишком много нужно чтобы всё совпало.
Даня упёртый, и если поставит перед собой такую цель, то остановить его сможет только время. Всё же, никто не молодеет с годами.
Куда сложнее будет взять МК и Рим
Ятд)
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