Марион Бартоли: «Не сомневаюсь, что Гауфф выиграет еще много «Шлемов» и станет №1. Она способна пойти по стопам Серены»

Марион Бартоли высказалась о перспективах чемпионки US Open Коко Гауфф.

«Не сомневаюсь, что она выиграет еще много «Шлемов» и станет №1. У нее огромная мотивация. Думаю, она способна пойти по стопам Серены. Конечно, между одним и 23 титулами большая разница, но мне кажется, у нее есть достаточный потенциал.

Она думает как 30-летняя, хотя ей 19. У нее потрясающие физические данные и физподготовка. Она определенно добьется успеха».

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