Патрик Муратоглу: «Будет интересно наблюдать за противостоянием Гауфф и Осаки»

Теги WTA Патрик Муратоглу Наоми Осака Коко Гауфф Теннис

Патрик Муратоглу высказался о прорыве Коко Гауфф.

19-летняя Гауфф во время американской серии впервые выиграла турнир WTA 1000 и «Большой шлем».

«Я считаю Коко звездой. Чтобы на 100% заслужить это звание, ей нужно было выиграть «Большой шлем», так что теперь все на своих местах. Я думаю, она сможет одержать еще много таких побед. И за ней очень интересно наблюдать – у нее есть харизма, энергия, позитивный настрой. На мой взгляд, у нее есть все, чтобы стать большой звездой и привлечь новых болельщиков в WTA-тур.

Также я очень рад, что в следующем году возвращается Наоми Осака. Думаю, она тоже положительно влияет на теннис, а за противостоянием этих двух теннисисток будет очень интересно наблюдать».

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1 комментарий

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S.Graf
Остапенко, Кенин, Андрееску, Радукану .... и т.д. и т.п. - так ничему и не научили, не? А ведь тоже, авансов и дифирамбов было выше крыши.
Пусть Коко хотя бы 2й Шлем возьмёт, а там уже можно будет о чём-то и порассуждать.
Или старый пройдоха Муратоглы что-то знает?....
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