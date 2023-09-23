Патрик Муратоглу: «Будет интересно наблюдать за противостоянием Гауфф и Осаки»

Патрик Муратоглу высказался о прорыве Коко Гауфф.

19-летняя Гауфф во время американской серии впервые выиграла турнир WTA 1000 и «Большой шлем».

«Я считаю Коко звездой. Чтобы на 100% заслужить это звание, ей нужно было выиграть «Большой шлем», так что теперь все на своих местах. Я думаю, она сможет одержать еще много таких побед. И за ней очень интересно наблюдать – у нее есть харизма, энергия, позитивный настрой. На мой взгляд, у нее есть все, чтобы стать большой звездой и привлечь новых болельщиков в WTA-тур.

Также я очень рад, что в следующем году возвращается Наоми Осака. Думаю, она тоже положительно влияет на теннис, а за противостоянием этих двух теннисисток будет очень интересно наблюдать».

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