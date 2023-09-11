Коко Гауфф: «Хейтеры писали, что во мне нет ничего, кроме хайпа. Есть что-то очень приятное в том, чтобы их заткнуть»

Теги WTA соцсети Коко Гауфф Теннис

Чемпионка US Open Коко Гауфф рассказала, как ее мотивировал хейт в соцсетях.

– Вы сказали, что читали комментарии за 10 минут до финала. Когда вы перестали избегать негатив в соцсетях и позволили ему вас заряжать?

– Думаю, после победы в Вашингтоне. Потому что раньше я просто отключала уведомления, не заходила в профиль или его удаляла и все такое.

Я поняла, что я не такой человек. Родители в курсе, что я упрямая и люблю доказывать людям, что они не правы. Поэтому чем больше я читала комментарии, тем больше мне хотелось доказать, что эти люди не правы.

В Вашингтоне я увидела твит: «Она Коко-250 и только». Я выиграла тот турнир WTA 500 в Вашингтоне. Тогда люди начали писать, что это нечестная победа. Потом я выиграла турнир WTA 1000 в Цинциннати, и люди писали, что я победила только потому, что некоторые игроки не отдохнули и были не готовы физически, и я никогда не повторю это на «Шлеме». Перед финалом писали: «Соперница ее разгромит. Она даст ей мастер-класс и умерит хайп». Они писали, что во мне нет ничего, кроме хайпа.

Есть что-то очень приятное в том, чтобы заткнуть хейтеров. Любопытно, что еще они скажут».

Коко Гауфф: «Знаю все ваши ники, знаю, кто говорит гадости. Мне не терпится сейчас в твиттер зайти»

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3 комментария

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Court Solvius
Такая зацикленность на хейтерах...
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Оскар Муравьёв
Женский теннис настолько не предсказуем что выиграть может гайку любаЯ
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