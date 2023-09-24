Саккари о тех, кто напоминал, что у нее был только один титул: «Все эти годы было очень тяжело. Наконец-то я могу в какой-то мере их заткнуть»

Теги WTA Мария Саккари Guadalajara Open Akron Теннис

Мария Саккари ответила, что делает ее сложной соперницей.

– Мне кажется, боевой дух, то, что я не сдаюсь в большинстве случаев, моя надежная игра. Я атлетичная, поэтому меня трудно пробить. Не знаю (смеется). Все, что я упомянула.

– Сегодня вы говорили, как трудно бывает даже топ-игроку, если у тебя всего один титул. Как вы настраивались все эти годы, чтобы в итоге не только взять титул, но и не проиграть ни одного сета на этом турнире, настолько хорошо вы играли?

– Могу сказать, что все эти годы было очень тяжело, особенно последние два, когда я входила в топ-10. Все говорили: «Ах, она в топ-10, в топ-5, в топ-3, а выиграла только 250-ник». Наконец-то я могу в какой-то мере их заткнуть (улыбается).

Разумеется, впереди еще долгий путь. Я не хочу останавливаться на двух титулах. Но я очень рада, что смогла все это преодолеть и доказать себе, что способна на большие успехи.

– На церемонии вы сказали, что до этого титула вам пришлось непросто, и вы проиграли семь финалов, что вы чувствуете после того, как наконец победили?

– Было тяжело. Не могу этого отрицать. Не буду говорить, мол, как же тяжело было в последние несколько месяцев. Я уже достаточно сказала. Все позади. Это в прошлом.

Для меня очень важно, что я смогла оправиться и снова обрести счастье на корте. В этом была моя главная цель на этой неделе и мое главное достижение. Я очень рада, что справилась на этой неделе и что это произошло здесь, в Гвадалахаре.

– В рейтинге вы стояли и выше, но теперь вы выиграли турнир WTA 1000. Как вы считаете, это лучший момент в вашей карьере?

– Безусловно, это самая большая победа в моей карьере. Мне сейчас очень трудно говорить, потому что у меня еще не было времени осознать, расслабиться и насладиться. Но, конечно, сегодня и завтра я буду очень счастлива.

Я очень, очень благодарна за произошедшее. Я много раз говорила об этом на неделе: мне здесь очень нравится. Спасибо всем вам за то, что были здесь на этой неделе. Да, было потрясающе. Спасибо, ребята.

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13 комментариев

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ivanzhu90
И стоило ей только слабейший мастерс выиграть, где первые 6 номеров рейтинга пропускали турнир.
+5
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Диономис
Два титула повод для гордости!
Что за лев этот тигр!
+2
0
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Jefri AG
Медведев выиграл мастерс на грунте, Алькарас взял шлем на траве, Саккари наконец смогла разжиться вторым титулом... Что ещё нас ждёт в этом году? Может быть Рууд сможет взять что-нибудь крупнее чем ATP-250?))
+2
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justbored
Наивная девушка. Всем (хейтерам) же известно, что это #ненастоящийтысячник
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Антон Тимофеев
Ответ Jefri AG
Медведев выиграл мастерс на грунте, Алькарас взял шлем на траве, Саккари наконец смогла разжиться вторым титулом... Что ещё нас ждёт в этом году? Может быть Рууд сможет взять что-нибудь крупнее чем ATP-250?))
Хачанов возьмет титул впервые с 2018?)))
Рублев выйдет в полуфинал Шле...,а, стоп, отбой)))
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N.S.A.8.5
Прямо как Гауфф отвечает
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ДоминаторТенниса
Ответ ivanzhu90
И стоило ей только слабейший мастерс выиграть, где первые 6 номеров рейтинга пропускали турнир.
Из топ-30 много не приехало, порядка 16-17 из топ-30 не приехали.
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Мирослав Холод
Ответ Jefri AG
Медведев выиграл мастерс на грунте, Алькарас взял шлем на траве, Саккари наконец смогла разжиться вторым титулом... Что ещё нас ждёт в этом году? Может быть Рууд сможет взять что-нибудь крупнее чем ATP-250?))
Арина итоговый заберёт?)
+1
-1
0
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Антон Тимофеев
Ответ justbored
Наивная девушка. Всем (хейтерам) же известно, что это #ненастоящийтысячник
Ну..через пару-тройку лет кто это вспомнит?)))
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Stas Salesov
Ответ N.S.A.8.5
Прямо как Гауфф отвечает
Только Кокоша выиграла Шлем в финале с первой ракеткой, а Машуля - законспирированный 250-тник. А так да, похоже)
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