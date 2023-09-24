Саккари посвятила победу в Гвадалахаре дедушке, который умер в прошлом году

Теги Мария Саккари Guadalajara Open Akron Теннис

Мария Саккари поблагодарила тренера и семью после победы в Гвадалахаре.

«Я хочу поблагодарить своего тренера Тома, который со мной последние пять лет. Мы ждали второго титула больше четырех лет. Мы слышали много плохого, например, что я никогда не выиграю титул. Что я игрок топ-5, но у меня всего один титул. Мне было очень трудно это преодолеть. Я так рада, что сделала это здесь, на этой неделе.

И, конечно, я хочу поблагодарить свою семью. Мне бы очень хотелось, чтобы они были здесь со мной. Но они смотрят по телевизору, очень мной гордятся. И я хочу посвятить этот трофей дедушке, который ушел из жизни в прошлом году, и, конечно, бабушке, которая смотрит сейчас дома».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий