Саккари о выходе в финал в Гвадалахаре: «Это лучшее, что могло со мной случиться в этом году»

Мария Саккари поделилась эмоциями от выхода в финал турнира в Гвадалахаре.

За титул она сыграет с дебютанткой стадии Кэролайн Доулхайд.

«Я сразу почувствовала, что это та самая неделя. Это то место, где я смогу преодолеть множество препятствий и тяжелых эмоций.

Не хочу возвращаться мыслями на US Open, потому что это уже в прошлом. Но я рада снова быть в финале – это лучшее, что могло со мной случиться в этом году.

Поддержка в Гвадалахаре всегда потрясающая. Я не зря называю этот город вторым домом. Чувствую, что здесь у меня есть семья. Мне так повезло, что меня окружают такие замечательные люди.

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