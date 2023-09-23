Саккари о выходе в финал в Гвадалахаре: «Это лучшее, что могло со мной случиться в этом году»
Мария Саккари поделилась эмоциями от выхода в финал турнира в Гвадалахаре.
За титул она сыграет с дебютанткой стадии Кэролайн Доулхайд.
«Я сразу почувствовала, что это та самая неделя. Это то место, где я смогу преодолеть множество препятствий и тяжелых эмоций.
Не хочу возвращаться мыслями на US Open, потому что это уже в прошлом. Но я рада снова быть в финале – это лучшее, что могло со мной случиться в этом году.
Поддержка в Гвадалахаре всегда потрясающая. Я не зря называю этот город вторым домом. Чувствую, что здесь у меня есть семья. Мне так повезло, что меня окружают такие замечательные люди.
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