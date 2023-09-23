Саккари о выходе в финал в Гвадалахаре: «Это лучшее, что могло со мной случиться в этом году»

Теги WTA Мария Саккари Guadalajara Open Akron Теннис

Мария Саккари поделилась эмоциями от выхода в финал турнира в Гвадалахаре.

За титул она сыграет с дебютанткой стадии Кэролайн Доулхайд.

«Я сразу почувствовала, что это та самая неделя. Это то место, где я смогу преодолеть множество препятствий и тяжелых эмоций.

Не хочу возвращаться мыслями на US Open, потому что это уже в прошлом. Но я рада снова быть в финале – это лучшее, что могло со мной случиться в этом году.

Поддержка в Гвадалахаре всегда потрясающая. Я не зря называю этот город вторым домом. Чувствую, что здесь у меня есть семья. Мне так повезло, что меня окружают такие замечательные люди.

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2 комментария

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Jefri AG
Доулхайд в качестве соперницы по финалу - ну понятно, лучше не бывает) Зря Касаткина сюда не приехала, с таким составом участниц вполне могла бы побороться за титул.
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go25
Когда турнир крупнейшей после ТБШ категории пропускают 6 самых рейтинговых игрока, конечно, единственным двум играющим из топ 10 должно быть понятно, что это та самая неделя😆 И остальным, типа Доулхайд, тоже😉
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0
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