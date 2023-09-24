Хачанов отыграл у Макдональда сет и брейк и вышел в полуфинал на третьем турнире после травмы

обыграл Маккензи Макдональда в четвертьфинале в Чжухае – 4:6, 6:4, 6:4. Во втором сете Хачанов уступал 0:2.

Россиянин не играл после «Ролан Гаррос» из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника. Он вернулся в Цинциннати, где сыграл пару, и на US Open, где в первом круге одиночки уступил Майклу Ммо.

Для Хачанова это третий полуфинал в сезоне. Он дошел до этой стадии на Australian Open и в Майами, но проиграл оба матча.

Теперь Хачанов поборется с Себастьяном Кордой или Томасом Мартином Этчеверри.

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