Хачанов о первой победе за 3,5 месяца: «Чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open»

15-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал первую победу с начала июня.

Во втором круге в Чжухае он обыграл Алекса Болта – 6:4, 6:4.

«Я сыграл на US Open, но для меня это был другой турнир. Я только вернулся после травмы, полученной на «Ролан Гаррос», и для меня было очень важно набрать ритм и сыграть какие-то матчи.

Сейчас я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open. Я старался найти ритм и форму, и сейчас для меня очень важно играть матчи и быть конкурентоспособным».

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