Хачанов выиграл первый матч за 3,5 месяца

Карен Хачанов одержал первую победу после травмы спины. Во втором круге в Чжухае он обыграл №323 Алекса Болта – 6:4, 6:4.

Напомним, россиянин не играл после «Ролан Гаррос» из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника. Он вернулся в Цинциннати, где сыграл пару, и на US Open, где в первом круге одиночки уступил Майклу Ммо.

В четвертьфинале турнира в Китае Хачанов сыграет с Маккензи Макдональдом.

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