Карен Хачанов: «Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы набрать прежнюю форму. Но раз я уже делал это раньше, то почему бы не сделать снова?»

Карен Хачанов рассказал, как отреагировал на вынужденный перерыв из-за травмы .

«Сухожилия, все связки, сама кость, стрессовый перелом. Проблемы были связаны. Все началось с Австралии. Я хорошо играл, набирал ход. Но потом наступил момент, когда после матча с Новаком на «Ролан Гаррос» я буквально не мог ходить. Время пришло. Я мог продолжать до определенного момента, но когда мне стало больно ходить – это был явный сигнал. Мне нужно было сделать паузу.

В каком-то смысле это был регресс, потому что я был в очень хорошей форме, подбирался все ближе и ближе и доказал это результатами. А главное – я доказал это самому себе. Я чувствовал, что приближаюсь к вершине. Но не все можно контролировать, поэтому нужно просто принять случившееся и извлечь максимум пользы. Что я мог сделать? Хорошо, у меня выдался неожиданный отпуск с семьей.

У меня давно есть семья, я очень рад, что у меня уже двое детей, двое сыновей. Мне понравилась эта возможность».

Также Хачанов прокомментировал возвращение в тур. Его первым турниром после травмы стал US Open. На этой неделе он сыграет в Чжухае.

«Я очень заряжен и очень хочу снова соревноваться. При этом, чтобы тренироваться на все 100%, я должен оставаться в форме и знать, что при движении у меня ничего не заболит.

В последнее время так и есть. Хороший знак, что с того момента не было никакого регресса. Мне нужно немного времени, чтобы набрать прежнюю форму. Не знаю, сколько времени потребуется. Но раз я уже делал это раньше, то почему бы не сделать снова?

Очень приятно вернуться. Я скучал по туру. Мне нравится играть в Азии, и возвращение в Китай всегда особенное. Я очень хочу снова соревноваться. Надеюсь, мое тело в порядке, и я постепенно вернусь в ту форму, которая была до травмы».

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