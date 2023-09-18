Надаль о возвращении в тур: «Надеюсь снова играть и быть конкурентоспособным, а не выиграть «Ролан Гаррос» или Australian Open»

Рафаэль Надаль ответил, с какой целью возвращается в тур.

Ранее 37-летний испанец объявил, что следующий сезон станет последним в его карьере.

«Я надеюсь снова играть, снова быть конкурентоспособным, а не выиграть «Ролан Гаррос» или Australian Open, не хочу вводить людей в заблуждение. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе моей жизни это очень далеко, но я не говорю, что это невозможно, потому что в спорте все очень быстро меняется», – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

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