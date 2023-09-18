Надаль о возвращении в тур: «Надеюсь снова играть и быть конкурентоспособным, а не выиграть «Ролан Гаррос» или Australian Open»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль ответил, с какой целью возвращается в тур.

Ранее 37-летний испанец объявил, что следующий сезон станет последним в его карьере.

«Я надеюсь снова играть, снова быть конкурентоспособным, а не выиграть «Ролан Гаррос» или Australian Open, не хочу вводить людей в заблуждение. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе моей жизни это очень далеко, но я не говорю, что это невозможно, потому что в спорте все очень быстро меняется», – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

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5 комментариев

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Golos Razuma
Ну как бы в истории ты останешься королем грунта. Так что пока выигрывает РГ, то значит еще может что-то. Как начнёт сливать, значит пора заканчивать т
+2
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go25
Всякое может быть на РГ: и проиграть в 1/4, и даже раньше сняться со слезами (не от того, что не сможет выиграть этот матч, но если поймет, что совсем без шанса на титул из-за нарастающей боли или плохой формы), но и списывать из фаворитов нельзя
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Serik Alik
Прочитал интервью полностью, звучит грустно, отдаёт началом прощания :(
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