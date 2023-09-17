Борис Беккер: «Убежден, что Надаль не вернется, если не увидит для себя шанса на успех»

Борис Беккер высказался о возвращении Рафаэля Надаля в тур в 2024 году.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не играет с января из-за травмы бедра. Следующий сезон станет последним в его карьере.

«Надаль – всеобщий образец для подражания. Миллионы болельщиков по всему миру хотят снова увидеть его на корте, а не на пресс-конференции, где он может сказать, что, возможно, больше не выйдет на корт.

Я убежден, что Надаль не вернется, если не увидит для себя шанса на успех. Он не вернется, чтобы проигрывать в первом или втором круге. Он сделает это только ради титулов.

Его главной целью всегда будет Париж, возможно, Олимпиада-2024, которая будет проводиться на кортах «Ролан Гаррос». Но для этого нужна приличная игровая практика, а получить ее можно только на турнирах.

Да, начало будет трудным. Сначала он будет проигрывать, но потом в марте-апреле, если позволит здоровье, он начнет набирать форму к грунтовому сезону. И тогда он сыграет 10-15 матчей. На грунте я бы никогда не поставил против Рафаэля Надаля».

Надаль завершит карьеру – в следующем году. Сказал, что пропустит «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне

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