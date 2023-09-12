Дядя Надаля: «Если все пойдет хорошо, он хочет вернуться на Australian Open-2024»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони рассказал, когда испанец планирует вернуться в тур.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не играет с января из-за травмы бедра. Следующий сезон станет последним в его карьере.

«Рафаэль в порядке, восстанавливается. Если все пойдет хорошо, он хочет вернуться на Australian Open-2024».

Ранее капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер говорил, что Надаль может выступить на финальном турнире в ноябре.

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