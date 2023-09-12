Дядя Надаля: «Если все пойдет хорошо, он хочет вернуться на Australian Open-2024»

Теги Рафаэль Надаль ATP Тони Надаль Теннис

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони рассказал, когда испанец планирует вернуться в тур.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не играет с января из-за травмы бедра. Следующий сезон станет последним в его карьере.

«Рафаэль в порядке, восстанавливается. Если все пойдет хорошо, он хочет вернуться на Australian Open-2024».

Ранее капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер говорил, что Надаль может выступить на финальном турнире в ноябре.

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5 комментариев

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Друг Федерера
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Надалю придется тяжело,надо взять подряд два ТБШ что бы догнать серба.
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Novax Goat.kovic
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вместе нам не выбраться, но один я уйду. Я в хорошей форме. Я их всех зачищу. Встретимся у Тони. У Тони, через час. "Леон"
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dedpihto59
Любопытно будет взглянуть что из этого получится🤷‍♀️
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Lindeman
Очень бы хотелось
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Паскаль Шимбонда
Ответ Друг Федерера
Надалю придется тяжело,надо взять подряд два ТБШ что бы догнать серба.
Я думаю сам Надаль об этом уже давно не думает, имхо. Шансы у него всегда будут разве что на Гарросе, в какой бы форме он туда не приехал)
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