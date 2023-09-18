Крейчикова о том, что в Сан-Диего прервала серию из 4 поражений и взяла титул: «После первой победы все стало иначе. У меня изменился настрой»

Барбора Крейчикова прокомментировала победный дубль в Сан-Диего.

На этом турнире она прервала серию из четырех поражений в одиночке.

– Когда на этой неделе вы заметили, что все начинает получаться?

– Думаю, начало получаться уже на US Open. Одиночка была очень упорная, а потом мы играли пару, и у нас была трудная сетка, так что было сложно пробиться. Но я там тренировалась, и уже тогда все складывалось лучше.

Но после первой победы здесь все стало иначе. После нее у меня изменился настрой. Я наконец выиграла, и это было очень важно. Потом я почувствовала, что нужно продолжать и стараться играть, бороться, и выиграла еще раз, и еще, и вот мы здесь.

– В понедельник вы вернетесь в топ-10, будете там вместе с еще 5000 чешек.

– Правда?

– Да, вы и еще 5000 чешек.

– Безумие, да? Это прекрасная мотивация. Что в этом году сделала Маркета, что Каролина в Париже. На «Уимблдоне» я получила травму и смотрела на них по телевизору. Меня это мотивирует, потому что они великолепны. Они борются, у них много травм. Это нечто особенное.

– Что позволит сохранить этот темп в ближайшие несколько недель?

– Главное – оставаться здоровой. Это самое главное. Если я буду здорова, то смогу хорошо играть. Просто оставаться здоровой, и посмотрим, что произойдет в конце сезона.

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