Крейчикова о титуле в Сан-Диего: «После травмы у меня была не очень хорошая статистика. Приехала сюда в надежде выиграть хотя бы один матч»

Теги WTA Барбора Крейчикова София Кенин San Diego Open Теннис

Барбора Крейчикова прокомментировала победу на турнире в Сан-Диего.

В финале чешка обыграла Софию Кенин (6:4, 2:6, 6:4). Перед этой неделей у нее была серия из четырех поражений.

«Это была большая битва. Я знала, что будет сложно, что соперница будет бороться до конца, цепляться за каждый мяч.

После травмы у меня была не очень хорошая статистика – фактически не было ни одной победы. Поэтому я приехала сюда в надежде выиграть хотя бы один матч. Это нечто особенное – в итоге сидеть здесь, выиграв титул».

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