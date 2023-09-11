Дмитрий Медведев – изданию, которое в твиттере перепутало его с Даниилом: «Увы, я не играл против Джоковича»

Теги Новак Джокович US Open ATP Дмитрий Медведев Даниил Медведев Теннис

Дмитрий Медведев отреагировал на ошибку индийского издания.

Издание Times of India опубликовало твит о финале US Open, где Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу – 3:6, 6:7(5), 3:6. Вместо третьей ракетки мира в посте отметили Дмитрия Медведева.

«Увы! Я не играл против Джоковича», – написал в ответ заместитель председателя Совета Безопасности России.

Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱

Почему Медведев проиграл финал US Open

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10 комментариев

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Лигр
Первый пост за последний год без ядерных угроз. Трезвый что ли?
+34
-3
+31
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Леван Мкртчян
"Но в миксте с Путинцевой попробывал бы"-, подумал Дмитрий Анатольевич
+23
0
+23
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Ярик01
Разве твиттер в России не блокируют? Целый зампред Совбеса
+14
0
+14
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Ярик01
Ответ pizzatcarizza
он ведет подрывную деятельность. НАШ диверсант)
Ведёт подрывную деятельность уничтожая Финляндию, одну за другой
+10
0
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pizzatcarizza
Ответ Ярик01
Разве твиттер в России не блокируют? Целый зампред Совбеса
он ведет подрывную деятельность. НАШ диверсант)
+9
0
+9
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utsh44psmr
Ответ Леван Мкртчян
"Но в миксте с Путинцевой попробывал бы"-, подумал Дмитрий Анатольевич
В тандеме ☝️
+8
-1
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Anton Kiryushkin
Неинтересно было бы смотреть на этого пухленткого подпевалу с ракеткой.
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utsh44psmr
Ответ Лигр
Первый пост за последний год без ядерных угроз. Трезвый что ли?
Ну индийскому изданию нет смысла угрожать
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Леонид Зернов
Интересная опечатка)))
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Renki
Ответ Лигр
Первый пост за последний год без ядерных угроз. Трезвый что ли?
Ну, если ещё и сербам угрожать...
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