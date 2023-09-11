Дмитрий Медведев – изданию, которое в твиттере перепутало его с Даниилом: «Увы, я не играл против Джоковича»
Дмитрий Медведев отреагировал на ошибку индийского издания.
Издание Times of India опубликовало твит о финале US Open, где Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу – 3:6, 6:7(5), 3:6. Вместо третьей ракетки мира в посте отметили Дмитрия Медведева.
«Увы! Я не играл против Джоковича», – написал в ответ заместитель председателя Совета Безопасности России.
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