Дмитрий Медведев – изданию, которое в твиттере перепутало его с Даниилом: «Увы, я не играл против Джоковича»

Дмитрий Медведев отреагировал на ошибку индийского издания.

Издание Times of India опубликовало твит о финале US Open, где проиграл – 3:6, 6:7(5), 3:6. Вместо третьей ракетки мира в посте отметили .

«Увы! Я не играл против Джоковича», – написал в ответ заместитель председателя Совета Безопасности России.

Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱

Почему Медведев проиграл финал US Open

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