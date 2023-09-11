Медведев о падении в финале US Open: «Может быть, если бы я выиграл второй сет, то не думал бы о травме»

Даниил Медведев прокомментировал падение в финале US Open.

Он упал на локоть в матче Новаком Джоковичем (3:6, 6:7(5), 3:6).

«Я ничего не почувствовал. На самом деле в тот момент, когда я упал, подумал: «Чувак, возможно, это и не опасно, но я мог получить травму». Так что, может быть, секунд 30 или одну минуту я думал, больно ли это или нет.

У меня была еще одна проблема. В третьем сете она усиливалась, и в то же время, опять же, таков теннис. Может быть, если бы я выиграл второй сет, то не думал бы о ней. Когда проигрываешь, боль усиливается.

Но, опять же, я проиграл не из-за того, что у меня немного болело левое плечо».

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