Медведев о падении в финале US Open: «Может быть, если бы я выиграл второй сет, то не думал бы о травме»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал падение в финале US Open.

Он упал на локоть в матче Новаком Джоковичем (3:6, 6:7(5), 3:6).

«Я ничего не почувствовал. На самом деле в тот момент, когда я упал, подумал: «Чувак, возможно, это и не опасно, но я мог получить травму». Так что, может быть, секунд 30 или одну минуту я думал, больно ли это или нет.

У меня была еще одна проблема. В третьем сете она усиливалась, и в то же время, опять же, таков теннис. Может быть, если бы я выиграл второй сет, то не думал бы о ней. Когда проигрываешь, боль усиливается.

Но, опять же, я проиграл не из-за того, что у меня немного болело левое плечо».

«Два года назад сделал отличный подарок жене, сегодня – дерьмовый». Речи Медведева и Джоковича после финала US Open – топ

Медведев рухнул, Джокович полез поднимать, а Даниил такой: «Не, я еще полежу» 😂

Почему Медведев проиграл финал US Open

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Хороший теннис, было приятно смотреть, хоть всего и 3 сета. Новак был лучше без сомнений, но и Даня не был бы собой, если обыграл сначала Алькараса, а потом и Серба. В любом случае успехов в следующих играх ему желаю!)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей
Да. Выиграй бы Даня второй сет, смотрели бы матч из пяти сетов. Но это теннис( Выиграет шлем в следующем финале. А с такой игрой они Ещё будут
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инок
Джокович молодец, бросился помогать Дане! Новак приятный человек и классный теннисист! Успехов ему...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grads
Конечно не из-за этого, у всех что-то болит, тем более к концу сезона.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ jqzn88xn6n
Хороший теннис, было приятно смотреть, хоть всего и 3 сета. Новак был лучше без сомнений, но и Даня не был бы собой, если обыграл сначала Алькараса, а потом и Серба. В любом случае успехов в следующих играх ему желаю!)
Алькарарас хоть и был вторым фаворитом турнира , но он подсел по физухе это было заметно ещё по матчам в Цинциннати и Торонто
Медведев имеет хорошие шансы на вторую строчку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий