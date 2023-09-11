Джокович о Медведеве: «Даниил – самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся»

Новак Джокович обратился к Даниилу Медведеву после финала US Open.

Он обыграл его со счетом 6:3, 7:6(5), 6:3.

«Хочу поздравить Даниила с потрясающим турниром. Сожалею насчет результата.

И не пойми меня неправильно, но счастливой годовщины. Я от всего сердца. Если бы я знал, что годовщина сегодня, может, результат был бы другим.

Если без шуток, то Даниил всегда невероятно хорошо относился ко мне и моей команде. Приятно видеть твою эволюцию и все, чего ты добился. И я уверен, что в будущем ты добьешься еще большего. Ты еще выиграешь «Шлемы», я не сомневаюсь.

Я согласен, что Даниил – самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся. Я обожаю твои празднования, твои комментарии».

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