Джокович о Медведеве: «Даниил – самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Новак Джокович обратился к Даниилу Медведеву после финала US Open.

Он обыграл его со счетом 6:3, 7:6(5), 6:3.

«Хочу поздравить Даниила с потрясающим турниром. Сожалею насчет результата.

И не пойми меня неправильно, но счастливой годовщины. Я от всего сердца. Если бы я знал, что годовщина сегодня, может, результат был бы другим.

Если без шуток, то Даниил всегда невероятно хорошо относился ко мне и моей команде. Приятно видеть твою эволюцию и все, чего ты добился. И я уверен, что в будущем ты добьешься еще большего. Ты еще выиграешь «Шлемы», я не сомневаюсь.

Я согласен, что Даниил – самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся. Я обожаю твои празднования, твои комментарии».

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9 комментариев

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Андрей
По сути — Даня уже лучший игрок своего поколения и один из лучших игроков в истории так или иначе. Это был реально великий турнир в его исполнении с учётом уровня и соперников, и игры. Свой Шлем или Шлемы ещё выиграет. То, как он прогрессирует до сих пор, дает в этом уверенность. А главную ментальную для себя победу он одержал в полуфинале
+38
-4
+34
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Czarn
Прекрасные слова от Чемпиона!😄 Дане уважение, Новаку - величие!
+20
-2
+18
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Фут.Боль
Круто! Вот это и есть настоящий спорт, когда соперники после матча говорят такие слова!
+14
-1
+13
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Dmitry Kochnev
Ответ Андрей
По сути — Даня уже лучший игрок своего поколения и один из лучших игроков в истории так или иначе. Это был реально великий турнир в его исполнении с учётом уровня и соперников, и игры. Свой Шлем или Шлемы ещё выиграет. То, как он прогрессирует до сих пор, дает в этом уверенность. А главную ментальную для себя победу он одержал в полуфинале
Кстати, ловил себя на мылси, что полуфинал против Алькараса по своему уровню игры от обоих, сумасшедшей концентрации Медведева и в целом нерву был уровня финала. У Новака же с другой стороны простая сетка. Окажись они в противоположных ролях, могло бы и не быть 24 шлема.
В любом случае, Новак этот титул заслужил. Сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка на тебя.
+11
-2
+9
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dron-obozera
Хорошие слова
+5
-1
+4
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Андрей
Ответ Dmitry Kochnev
Кстати, ловил себя на мылси, что полуфинал против Алькараса по своему уровню игры от обоих, сумасшедшей концентрации Медведева и в целом нерву был уровня финала. У Новака же с другой стороны простая сетка. Окажись они в противоположных ролях, могло бы и не быть 24 шлема. В любом случае, Новак этот титул заслужил. Сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка на тебя.
Да, это был матч уровня финала
+5
-1
+4
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