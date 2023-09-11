Иванишевич о Джоковиче: «Жаль, что так получилось на «Уимблдоне» – один-два розыгрыша, и он бы мог выиграть. И у него был бы календарный Большой шлем»
Горан Иванишевич прокомментировал 24-ю победу Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема».
«24-й «Шлем». Мне нравятся приходить на пресс-конференции, потому что это значит, что он выиграл «Шлем».
Жаль, что так получилось на «Уимблдоне» – один-два розыгрыша, и он бы мог выиграть. И у него был бы календарный Большой шлем. Но давайте не будем избалованными. Он достиг чего-то потрясающего. Он приехал сюда и выиграл 24-й «Большой шлем». Он все еще голоден, бьет рекорды и показывает невероятный теннис.
Просто приятно за ним наблюдать. Присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие (улыбается)».
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Ладно мы, фанаты)
Я абсолютно на эту тему не думаю, эффект бабочки никто не отменял.
Там выиграй, здесь Алькарас и Медведев могли не играть в полуфинале, а быть последовательно, как на юсо21, у Новака могло быть супер давление опять и те ключевые очки, которые он забрал вчера, мог не забрать.
В принципе, это и произошло в финале Уимблдона, Новака перегрузили давлением (заход на календарный, 10 лет без проигрышей на цк и тд) и
ключевыми ошибками на тб во втором и на брейк поинте в пятом проиграл матч.
Ещё один заход Новак способен совершить