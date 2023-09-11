Иванишевич о Джоковиче: «Жаль, что так получилось на «Уимблдоне» – один-два розыгрыша, и он бы мог выиграть. И у него был бы календарный Большой шлем»

Горан Иванишевич прокомментировал 24-ю победу Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема».

«24-й «Шлем». Мне нравятся приходить на пресс-конференции, потому что это значит, что он выиграл «Шлем».

Жаль, что так получилось на «Уимблдоне» – один-два розыгрыша, и он бы мог выиграть. И у него был бы календарный Большой шлем. Но давайте не будем избалованными. Он достиг чего-то потрясающего. Он приехал сюда и выиграл 24-й «Большой шлем». Он все еще голоден, бьет рекорды и показывает невероятный теннис.

Просто приятно за ним наблюдать. Присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие (улыбается)».

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