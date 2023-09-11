Иванишевич о Джоковиче: «Жаль, что так получилось на «Уимблдоне» – один-два розыгрыша, и он бы мог выиграть. И у него был бы календарный Большой шлем»

Теги Новак Джокович US Open ATP Горан Иванишевич Теннис

Горан Иванишевич прокомментировал 24-ю победу Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема».

«24-й «Шлем». Мне нравятся приходить на пресс-конференции, потому что это значит, что он выиграл «Шлем».

Жаль, что так получилось на «Уимблдоне» – один-два розыгрыша, и он бы мог выиграть. И у него был бы календарный Большой шлем. Но давайте не будем избалованными. Он достиг чего-то потрясающего. Он приехал сюда и выиграл 24-й «Большой шлем». Он все еще голоден, бьет рекорды и показывает невероятный теннис.

Просто приятно за ним наблюдать. Присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие (улыбается)».

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7 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Блин, и Иванишевич туда же...)
Ладно мы, фанаты)
Я абсолютно на эту тему не думаю, эффект бабочки никто не отменял.
Там выиграй, здесь Алькарас и Медведев могли не играть в полуфинале, а быть последовательно, как на юсо21, у Новака могло быть супер давление опять и те ключевые очки, которые он забрал вчера, мог не забрать.
В принципе, это и произошло в финале Уимблдона, Новака перегрузили давлением (заход на календарный, 10 лет без проигрышей на цк и тд) и
ключевыми ошибками на тб во втором и на брейк поинте в пятом проиграл матч.
+4
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+4
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Паскаль Шимбонда
Ответ Guillermo
Да там как бы и юсопен и рг тоже были на грани
На грани это 3-0 в финалах? Или какая грань? Тут про один-два розыгрыша говорят, вот выиграл бы Медведев при счете 6-5 и второй сет.. также и на Уиме, при счете 0-1 на бп если бы попал - Алькарас бы уже не вывез. Но, да, как есть)
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Guillermo
Да там как бы и юсопен и рг тоже были на грани
3 финала по 3-0 )
Ещё один заход Новак способен совершить
+2
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+2
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Shamanuchi
"Бы"
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Kironbet
Ответ Nikolay Stavrogin
Блин, и Иванишевич туда же...) Ладно мы, фанаты) Я абсолютно на эту тему не думаю, эффект бабочки никто не отменял. Там выиграй, здесь Алькарас и Медведев могли не играть в полуфинале, а быть последовательно, как на юсо21, у Новака могло быть супер давление опять и те ключевые очки, которые он забрал вчера, мог не забрать. В принципе, это и произошло в финале Уимблдона, Новака перегрузили давлением (заход на календарный, 10 лет без проигрышей на цк и тд) и ключевыми ошибками на тб во втором и на брейк поинте в пятом проиграл матч.
Тоже так думаю. Под ожиданиями очень тяжело играть.
0
0
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