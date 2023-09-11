Джокович – родителям после 24-го «Шлема»: «Мы прошли очень тяжелые обстоятельства, пару войн в моей стране. Это настолько же ваш трофей, насколько и мой»

Новак Джокович прокомментировал 24-ю победу на турнирах «Большого шлема».

В финале US Open он обыграл Даниила Медведева – 6:3, 7:6(5), 6:3.

«Не знаю, с чего начать. Конечно, это очень много для меня значит.

Я повторяюсь, но это нужно повторять. Я проживаю детскую мечту о спорте высочайшего уровня. Он очень много дал мне и моей семье.

Мы прошли очень тяжелые обстоятельства, пару войн в моей стране. Мои родители очень многим жертвовали, чтобы я мог заниматься очень дорогим видом спорта. Я влюбился в теннис, хотя до меня никто в моей семье в него не играл. И родители продемонстрировали огромную силу и веру в меня.

Как и все люди вокруг меня – моя жена, дети, команда. Это настолько же ваш трофей, насколько и мой. Я вас люблю.

Писать историю тенниса – это нечто выдающееся и особенное. Во всех значениях слова «особенное». Трудно описать это словами. В 7-8 лет я мечтал стать лучшим игроком мира и выиграть «Уимблдон». Это единственное, чего хотел.

Когда я это сделал, то начал ставить новые цели. Я никогда не представлял, что буду стоять и говорить о 24 «Шлемах». Не думал, что это станет реальностью. Но в последние пару лет я чувствовал, что у меня есть шанс войти в историю. И почему бы им не воспользоваться?»

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