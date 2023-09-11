Джокович – родителям после 24-го «Шлема»: «Мы прошли очень тяжелые обстоятельства, пару войн в моей стране. Это настолько же ваш трофей, насколько и мой»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал 24-ю победу на турнирах «Большого шлема».

В финале US Open он обыграл Даниила Медведева – 6:3, 7:6(5), 6:3.

«Не знаю, с чего начать. Конечно, это очень много для меня значит.

Я повторяюсь, но это нужно повторять. Я проживаю детскую мечту о спорте высочайшего уровня. Он очень много дал мне и моей семье.

Мы прошли очень тяжелые обстоятельства, пару войн в моей стране. Мои родители очень многим жертвовали, чтобы я мог заниматься очень дорогим видом спорта. Я влюбился в теннис, хотя до меня никто в моей семье в него не играл. И родители продемонстрировали огромную силу и веру в меня.

Как и все люди вокруг меня – моя жена, дети, команда. Это настолько же ваш трофей, насколько и мой. Я вас люблю.

Писать историю тенниса – это нечто выдающееся и особенное. Во всех значениях слова «особенное». Трудно описать это словами. В 7-8 лет я мечтал стать лучшим игроком мира и выиграть «Уимблдон». Это единственное, чего хотел.

Когда я это сделал, то начал ставить новые цели. Я никогда не представлял, что буду стоять и говорить о 24 «Шлемах». Не думал, что это станет реальностью. Но в последние пару лет я чувствовал, что у меня есть шанс войти в историю. И почему бы им не воспользоваться?»

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7 комментариев

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Czarn
Новак, прекрасная речь, прекрасные слова!😄 Иди дальше по тенисному пути и радуй всех нас, твоих болельщиков!😄
+7
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mr_ h2o
Повезло когда-то давно начать болеть за Новака и всю карьеру следить за ним. Один из величайших спортсменов в истории
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Valenchinche
Ответ mr_ h2o
Повезло когда-то давно начать болеть за Новака и всю карьеру следить за ним. Один из величайших спортсменов в истории
за Новака с 10 лет (с 2010). Прекрасно вас понимаю)
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну Новак всегда умел толкать прекрасные речи. Отлично сказано. Отдыхай, восстанавливайся и последний рывок в сезоне
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+1
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Александр Романов
Это не войны были , а демократическая акция !!!не путай пожалуйста
+3
-3
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Андрей Никандров
Ответ mr_ h2o
Повезло когда-то давно начать болеть за Новака и всю карьеру следить за ним. Один из величайших спортсменов в истории
наверно был в шоке,когда он чуть не загубил карьеру в конце 2016 года
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