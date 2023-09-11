Новак Джокович: «Когда я был маленьким, теннис всегда казался непозволительно дорогим видом спорта. У родителей более насущной проблемой было принести домой хлеб»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович ответил, о чем бы думал он в 7-8 лет, если бы ему сказали, что он выиграет 24 турнира «Большого шлема».

«На тот момент это определенно не было мечтой. Думаю, уже в семь лет я заглядывал так далеко, что представлял себе победу на «Уимблдоне» и первую строчку рейтинга.

Знаете, это невероятно большие амбиции для человека не из теннисной семьи, для мальчика из Сербии, где были санкции, эмбарго, бушевала война. И теннис всегда казался непозволительно дорогим и недостижимым видом спорта.

У меня и моей семьи не было шансов, но мы это сделали. Я говорю «мы», потому что я многим обязан своей семье, своим родителям, которые многим пожертвовали ради того, чтобы я был здесь. И это не клише, я действительно так считаю. Это было чрезвычайно, чрезвычайно сложно, они пережили множество невзгод и злоключений. Последнее, о чем им хотелось думать, – это поддержка ребенка в очень дорогостоящем спорте. 

Знаете, в тот момент более насущной проблемой было принести домой хлеб. Так что, размышляя обо всем этом пути, я понимаю, что это была невероятная, невероятная история, которой мы все можем очень гордиться.

То воспитание и опыт, которые я получил в детстве, действительно позволяют мне ценить этот момент и любые другие, которые я пережил в спорте.

Как я уже сказал, в тот момент я не мечтал создать такую историю, потому что казалось, что это очень-очень далеко.

Но да, может быть, три-четыре года назад я начал верить, что у меня довольно хороший шанс войти в историю. Думаю, да».

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7 комментариев

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Большой Сэми
Ответ Grads
Это было чрезвычайно, чрезвычайно сложно, родители пережили множество невзгод и злоключений. Последнее, о чем им хотелось думать, – это поддержка ребенка в очень дорогостоящем спорте. Знаете, в тот момент более насущной проблемой было принести домой хлеб. ____________________ И где же тогда родители взяли денег, чтобы Новак мог заниматься этим дорогим видом спорта?
читайте его биографию и все узнаете
+5
-2
+3
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Dmitri Kudrenko
"Спасибо" США за бомбардировки Югославии
+3
-2
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Grads
Ответ Dmitri Kudrenko
"Спасибо" США за бомбардировки Югославии
Сербы вели войну против мусульман, ООН поддержли мусульман.
+2
-1
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as009595@icloud.com
Люблю такие истории у чемпионов, в детстве на еду не хватало и так далее
+4
-4
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Grads
Это было чрезвычайно, чрезвычайно сложно, родители пережили множество невзгод и злоключений. Последнее, о чем им хотелось думать, – это поддержка ребенка в очень дорогостоящем спорте.
Знаете, в тот момент более насущной проблемой было принести домой хлеб.
____________________
И где же тогда родители взяли денег, чтобы Новак мог заниматься этим дорогим видом спорта?
+3
-3
0
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Grads
Как же любят топы жаловаться на трудное детство и трудную юность. Вообще-то у кого нет денег на этот дорогой вид спорта, те и не занимаются, деньги с неба не валятся.
0
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