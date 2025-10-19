5

Рыбакина выиграла у Александровой 9 геймов подряд и взяла первый титул с мая

Елена Рыбакина стала чемпионкой WTA 500 в Нинбо.

Казахстанка обыграла в финале десятую ракетку мира Екатерину Александрову со счетом 3:6, 6:0, 6:2. Теперь ее баланс с игроками топ-10 в этом сезоне – 6:6.

Рыбакина взяла первый трофей с мая, когда она выиграла пятисотник в Страсбурге. Вообще для нее это второй титул в сезоне и десятый в карьере.

Сейчас казахстанка борется за последнее место на итоговом турнире в Эр-Рияде, который пройдет 1-8 ноября. Рыбакина идет в чемпионской гонке девятой, но после титула в Нинбо она отстает от Мирры Андреевой в чемпионской гонке на 15 очков.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Ningbo Open
logoМирра Андреева
logoЕкатерина Александрова
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Брюссель (ATP). Финал. Оже-Альяссим поборется с Лехечкой
10 минут назад
Стокгольм (ATP). Рууд сыграет за титул с Эмбером
15 минут назад
Муте разбил ракетку после того, как проиграл Медведеву первый сет в финале в Алматы
238 минут назадФото
Нинбо (WTA). Финал. Александрова уступила Рыбакиной
12644 минуты назад
Алматы (ATP). Финал. Медведев обыгрывает Муте
13151 минуту назадLive
Мирра Андреева не заявилась ни на один из турниров на следующей неделе. Она рискует не отобраться на итоговый турнир
26сегодня, 10:35
Токио (WTA). Александрова сыграет с Кристиан или квалифаером, Рыбакина может побороться с Фернандес во втором круге, Шнайдер встретится с Ястремской
сегодня, 10:10
Гуанчжоу (WTA). Кудерметова-младшая сыграет в первом круге с квалифаером, Рахимова – с Яфань Ван, Захарова – с Чжан Шуай
сегодня, 09:53
Самсонова и Меличар стали чемпионками парного турнира в Нинбо
сегодня, 09:13
Паолини снялась с турнира в Токио
3сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44