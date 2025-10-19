Рыбакина выиграла у Александровой 9 геймов подряд и взяла первый титул с мая

Елена Рыбакина стала чемпионкой WTA 500 в Нинбо.

Казахстанка обыграла в финале десятую ракетку мира Екатерину Александрову со счетом 3:6, 6:0, 6:2. Теперь ее баланс с игроками топ-10 в этом сезоне – 6:6.

Рыбакина взяла первый трофей с мая, когда она выиграла пятисотник в Страсбурге. Вообще для нее это второй титул в сезоне и десятый в карьере.

Сейчас казахстанка борется за последнее место на итоговом турнире в Эр-Рияде, который пройдет 1-8 ноября. Рыбакина идет в чемпионской гонке девятой, но после титула в Нинбо она отстает от Мирры Андреевой в чемпионской гонке на 15 очков.