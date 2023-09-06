Подходит к концу очередной Открытый чемпионат США по теннису. На кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке в одиночном мужском и женском турнирах состоятся финальные матчи. У женщин решающий поединок пройдет 9 сентября, мужчины будут бороться за главный трофей турнира днем позже, 10 сентября. Обе встречи пройдут на центральном корте имени Артура Эша, начало матчей в 23:00 по московскому времени.

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

В финал турнира в женском одиночном разряде вышли Арина Соболенко и американка Коко Гауфф. Первая уверенно прошла всех своих соперниц, но в полуфинале с трудом смогла выиграть у Мэдисон Киз в трех сетах, причем первую партию проиграла под ноль. У Коко Гауфф, напротив, особых проблем в матче против Каролины Муховой из Чехии не было. Американка сделала больше брейков и выиграла в двух сетах.

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До начала чемпионата в мужском одиночном турнире ждали повторения финала Roland Garros, где играли Новак Джокович и Карлос Алькарас. На этот раз…

9 сентября, 23.00. Коко Гауфф — Арина Соболенко

10 сентября. 23:00. ТВА

Призовой фонд рекордный за всю историю турнира. Победители финалов получат по три миллиона долларов, проигравшие сумму в два раза меньшую — по 1,5 миллиона долларов.

Результаты US Open 2023

Расписание US Open 2023