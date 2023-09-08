Гауфф об экопротесте во время ее матча: «Они выступили мирно, поэтому я не могу сильно злиться»

Коко Гауфф ответила, как отреагировала на 40-минутный перерыв в матче.

Полуфинал US Open между Гауфф и Каролиной Муховой прервали на старте второго сета из-за протеста на трибунах. Один из его участников приклеил ноги к полу.

– Было немного сложно, потому что ситуация нетипичная. Поэтому мы не знали, сколько времени она продлится. Мы говорили с супервайзером и службой безопасности. Они сказали, что все может занять и пять минут, и час.

Было трудно понять, что делать: разогреваться или экономить энергию. Спустя минут 10 ожидания в подтрибунке я решила переодеться и съесть батончик.

Но это жизнь. Так бывает. Поэтому я всеми силами старалась сохранить настрой, который был у меня после победы в первом сете и в первом гейме.

– Гражданское неповиновение играет очень важную роль в этой стране и в борьбе за права человека и экологическую справедливость, верно? Думаю, сегодняшняя акция протеста была связана с экологической несправедливостью. Вы здорово разбираетесь в таких вопросах. Как вы относитесь к подобному протесту в полуфинале US Open?

– Мне кажется, что такие моменты, как этот, становятся определяющими в истории. Я уверена, что происходят изменения климата. Не знаю, против чего именно они протестовали. Знаю, что это было связано с окружающей средой.

Я уверена в этом на 100%. Думаю, мы можем делать больше. Я знаю, что турниры стараются бережнее относиться к окружающей среде. Предпочла бы я, чтобы в моем матче этого не произошло? Да, 100%. Не буду врать (улыбается). Но что есть, то есть.

У меня было предчувствие, что такое произойдет на этом турнире. Так было на «Ролан Гаррос», так было на «Уимблдоне». Поэтому по сложившейся тенденции так должно было произойти и здесь. Я просто надеялась, что это случится не в моем матче, и, честно говоря, думала, что ничего уже не будет.

Но что есть, то есть. Думаю, подобные моменты входят в историю. Как я уже сказала, я бы предпочла, чтобы в моем матче этого не произошло, но я не злилась на протестующих. Я знаю, что стадион злился, потому что они помешали развлечению.

Я всегда говорю о защите своих убеждений. Они выступили мирно, поэтому я не могу сильно злиться. Конечно, не хочется, чтобы это происходило, когда я веду 6:4, 1:0, и мне хотелось сохранить настрой. Но если они посчитали нужным так поступить, чтобы их услышали, я не могу сильно расстраиваться.

Протест на полуфинале US Open: активист приклеил ноги к полу, охрана и полиция 40 минут не могли вывести его с трибун

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе