Полуфинал US Open между Гауфф и Муховой прервали из-за протеста на трибунах. Один из его участников приклеил ноги к полу

Теги US Open происшествия WTA Каролина Мухова Коко Гауфф Теннис

Полуфинал US Open между Коко Гауфф и Каролиной Муховой прервали из-за протестующих на трибунах.

При счете 6:4, 1:0 в пользу американки с трибун начала раздаваться крики. Позже выяснилось, что это были три человека в футболках с надписями про ископаемое топливо.

Теннисистки ждали, пока охрана разберется. Когда прошло около 10 минут, Гауфф спросила у судей: «С ними просто разговаривают или выведут?»

На это ей ответили, что нужно дождаться полицию – чтобы вывести мужчину в сером, который отказался уходить и приклеил ноги к полу.

В итоге обе теннисистки ушли в раздевалку. На корт они вернулись только через 45 минут.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Славонычч
У нас бы Омон дубинками по башке прошлись и всего делов
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Почему эти ****** не протестуют возле домов нефтяных магнатов или возле правительства, но нет, они будут портить жизнь и настроение обычным людям, или портить произведения искусств в музеях например. Поэтому кроме негатива и отвращения эти протестанты не вызывают ничего, и никакой пользы они не несут
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Как же бесят эти 🤡
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valera Mayorov
Ответ Славонычч
У нас бы Омон дубинками по башке прошлись и всего делов
И, в целом, правильно бы сделали)
+20
-13
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bernd Leno
Ответ Дональд Сабвейский
У Вас бы ОМОН, а вот в Беларуси, например, вообще бы Вагнеров Батька натравил бы на этих протестунов)
Эстафету принимает Париж со слезоточивым газом
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andragon
Это разогрев перед Парижем-2024. Даже боюсь себе представить, какие протесты будут там. Клеем там не ограничатся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дональд Сабвейский
Ответ Славонычч
У нас бы Омон дубинками по башке прошлись и всего делов
У Вас бы ОМОН, а вот в Беларуси, например, вообще бы Вагнеров Батька натравил бы на этих протестунов)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Пригода
Ответ hh88_88
А где Осака?
А вот, в серой футболке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Романов
Тоже мне протест
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rubysmith
у Осаки парик такой очевидно фейковый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перстень Уэстбрука
Гауфф не родственник Кавай Ленарда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hh88_88
Ответ rubysmith
у Осаки парик такой очевидно фейковый
А где Осака?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий