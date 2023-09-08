Полуфинал US Open между Гауфф и Муховой прервали из-за протеста на трибунах. Один из его участников приклеил ноги к полу
Полуфинал US Open между Коко Гауфф и Каролиной Муховой прервали из-за протестующих на трибунах.
При счете 6:4, 1:0 в пользу американки с трибун начала раздаваться крики. Позже выяснилось, что это были три человека в футболках с надписями про ископаемое топливо.
Теннисистки ждали, пока охрана разберется. Когда прошло около 10 минут, Гауфф спросила у судей: «С ними просто разговаривают или выведут?»
На это ей ответили, что нужно дождаться полицию – чтобы вывести мужчину в сером, который отказался уходить и приклеил ноги к полу.
В итоге обе теннисистки ушли в раздевалку. На корт они вернулись только через 45 минут.
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