Гауфф о том, что будет делать после выхода в финал US Open: «Медиа, процедуры, посмотрю аниме»

Теги US Open WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала выход в финал US Open.

В полуфинале она обыграла Каролину Мухову – 6:4, 7:5.

«В некоторые моменты было так громко – я сомневалась, что уши будут в порядке. Но нет, будьте еще громче.

Я выросла на этом турнире, так что выход в финал – важное событие. Большой повод для радости. Но работа еще не окончена. Надеюсь, вы поддержите меня в субботу».

Также Гауфф рассказала, как будет проводить время после матча.

«Медиа, процедуры, посмотрю аниме. Сегодня я посмотрела четыре или пять серий «Моей геройской академии».

Может быть, посмотрю второй полуфинал. Может быть – нет. Не знаю, пока даже так далеко не заглядывала».

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1 комментарий

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ладлена бобровская
чвк рёдан
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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