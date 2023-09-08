Гауфф о том, что будет делать после выхода в финал US Open: «Медиа, процедуры, посмотрю аниме»

Коко Гауфф прокомментировала выход в финал US Open.

В полуфинале она обыграла Каролину Мухову – 6:4, 7:5.

«В некоторые моменты было так громко – я сомневалась, что уши будут в порядке. Но нет, будьте еще громче.

Я выросла на этом турнире, так что выход в финал – важное событие. Большой повод для радости. Но работа еще не окончена. Надеюсь, вы поддержите меня в субботу».

Также Гауфф рассказала, как будет проводить время после матча.

«Медиа, процедуры, посмотрю аниме. Сегодня я посмотрела четыре или пять серий «Моей геройской академии».

Может быть, посмотрю второй полуфинал. Может быть – нет. Не знаю, пока даже так далеко не заглядывала».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе