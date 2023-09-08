Гауфф о синдроме самозванца: «Продолжаю с ним сталкиваться, но стала больше себя ценить»

Коко Гауфф рассказала о вере в себя и синдроме самозванца .

Накануне американка вышла в финал US Open, обыграв Каролину Мухову – 6:4, 7:5.

– Вы говорили, что в прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» не верили в себя. Теперь явно верите. Расскажите, как менялась ваша вера в себя.

– Тогда весь турнир стал для меня сюрпризом. Здесь я тоже не ожидала финала, но тогда я испытала облегчение от того, что до него дошла, потому что от меня многого ждали. Я просто не верила, что у меня получится, особенно играя с Игой, у которой была победная серия.

Но в этот раз я больше сосредоточилась на себе и собственных ожиданиях. Не захожу в соцсети и не слушаю людей, которые считают, что я смогу или не смогу.

Так что я просто сосредоточилась на себе. Я правда считаю, что теперь я достаточно зрелая и на это способна. Независимо от того, что произойдет в субботу, я очень горжусь тем, как справлялась последние несколько недель.

– Весной вы говорили о синдроме самозванца и о том, что всегда его испытывали, независимо от результатов, славы и всего остального. Когда вы говорите о вере в себя, в то, что, возможно, настало ваше время, как сосуществуют эти два состояния? Вы полностью избавились от этого синдрома? Или продолжаете с ним сталкиваться?

– Да, я продолжаю с ним сталкиваться. Но уже лучше справляюсь. Даже после Вашингтона я такая: «Я победила несколько сильных соперниц, но, возможно, у них был неудачный день». (Улыбается.)

Потом был Цинциннати, победа над Игой. Даже когда это случилось, я понимала, что отлично играла, но в тот момент мне казалось, что у нее просто был неудачный день (улыбается).

Мне приходится себе напоминать. Утром я подумала, что обыграла [Каролину] в финале Цинциннати, потому что она была физически не готова к тому матчу. Потом я посмотрела в зеркало и сказала себе: «Нет, ты хороший игрок, ты можешь победить, независимо от ее физического состояния». Я знала, что после дня отдыха она будет в гораздо лучшей форме. Я сказала себе: «Ты сможешь снова победить».

Да, я продолжаю с ним сталкиваться, но мне кажется, что я стала больше себя ценить. Я себя настраиваю: стараюсь положительно о себе отзываться и говорю себе, что я отличный игрок.

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