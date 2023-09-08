Соболенко о камбэке в матче с Киз: «Постоянно напоминала себе, что проиграла много тяжелых матчей. Однажды все они должны были как-то помочь»

Арина Соболенко прокомментировала камбэк в полуфинале US Open.

Она отыграла подачу на матч и на решающем тай-брейке победила Мэдисон Киз.

– У вас было много сложных полуфиналов, в которых вам приходилось отыгрываться. Насколько приятно добиться другого исхода, отыграться и, возможно, избавиться от некоторых демонов?

– Конечно, я постоянно напоминала себе, что проиграла много тяжелых матчей. В том смысле, что однажды все они должны мне как-то помочь.

Такие мысли помогают оставаться в игре и дают надежду на то, что я смогу переломить ход матча, что он не закончен до последнего очка и что мне просто нужно бороться дальше, искать свой ритм, свою игру, просто стараться найти себя.

Волшебным образом я все-таки нашла свою игру, смогла переломить ход матча и победить.

– Можно ли подготовиться к таким ситуациям на тренировках?

– Если честно, нет лучшей тренировки, чем матч. Именно поэтому мы играем все эти турниры до US Open: так перед «Шлемом» у нас есть возможность отработать все эти сложные ситуации на других соревнованиях.

Но на тренировках можно пробовать ставить себя в такие ситуации, например, начинать играть со счета 1:4 и стараться выиграть сет. Это может принести пользу.

Не знаю. Можно, конечно, как-то ставить себя в такую ситуацию, но нет лучшей тренировки, чем матч. Да, нужно просто тренироваться на турнирах перед «Шлемом».

Соболенко прошла от отчаяния (когда ее громили) до облегчения (когда перестали) и финала US Open. За титул сыграет с Гауфф

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