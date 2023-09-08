Соболенко о матче с Киз: «Раз в год и палка стреляет? Сука, ####, #####, в полуфинале?»

Арина Соболенко возмутилась игрой Мэдисон Киз в 1/2 US Open.

Уступая сет и брейк, Соболенко сказала тренеру Антону Дуброву: «Раз в год и палка стреляет? Сука, ####, #####, в полуфинале?»

После этого она выкинула ракетку в ложу и получила предупреждение за неспортивное поведение.

В следующем гейме белоруска отыграла брейк.

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