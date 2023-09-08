Соболенко о матче с Киз: «Раз в год и палка стреляет? Сука, ####, #####, в полуфинале?»

Теги US Open WTA Мэдисон Киз Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко возмутилась игрой Мэдисон Киз в 1/2 US Open.

Уступая сет и брейк, Соболенко сказала тренеру Антону Дуброву: «Раз в год и палка стреляет? Сука, ####, #####, в полуфинале?»

После этого она выкинула ракетку в ложу и получила предупреждение за неспортивное поведение.

В следующем гейме белоруска отыграла брейк.

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20 комментариев

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Syndycate
Если претендуешь на победу на шлеме, то нужно быть готовым, что у других палки будут стрелять
+17
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Саша Мокрушин
Там ещё отборный мат слышно было. Судья не знает русский язык - повезло.
+10
0
+10
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justbored
Ответ Eugenie Nation
Пользователи спортса радовались, что вот такое стало первой ракеткой. Надо сказать вкус у обывателей слабенький
Ну естественно, это же звание требующее безупречного морального облика. Илиточка вы наша.
+9
-2
+7
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Dym86
Интересно почему у русскоязычных столько мата в общении на корте? Или мы за ними просто больше следим и остальные тоже через слово матерятся?
+6
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Zakal
Ответ Dym86
Интересно почему у русскоязычных столько мата в общении на корте? Или мы за ними просто больше следим и остальные тоже через слово матерятся?
тоесть у условного маррея фак через слово это другое?
+5
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+5
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justbored
Ответ Алексей Туроверов
Палка стреляет? Американка сейчас просто задавила подачами при счете 5:6. Ни единой не взяла
Ну от Киз мало кто ожидал, согласитесь. Конечно, Арине стоило выразиться более культурно: "Ах, какая неожиданно великолепная игра от Мэдисон".
+4
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+4
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Baur Salimov
Держись,Арина!
+4
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+3
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Владимир Мизгинов
Ответ Eugenie Nation
Пользователи спортса радовались, что вот такое стало первой ракеткой. Надо сказать вкус у обывателей слабенький
Макинрою это расскажите.
+3
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+3
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Алексей Туроверов
Палка стреляет? Американка сейчас просто задавила подачами при счете 5:6. Ни единой не взяла
+1
0
+1
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Zhodino Poliklinika
Сука не зарешетили, а что же тогда зарешетили? Ире - Ир?
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ладлена бобровская
русский мир испортил белоруску
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Eugenie Nation
Ответ Владимир Мизгинов
Макинрою это расскажите.
Вы еще динозавров вспомните
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