Соболенко о матче с Киз: «Раз в год и палка стреляет? Сука, ####, #####, в полуфинале?»
Арина Соболенко возмутилась игрой Мэдисон Киз в 1/2 US Open.
Уступая сет и брейк, Соболенко сказала тренеру Антону Дуброву: «Раз в год и палка стреляет? Сука, ####, #####, в полуфинале?»
После этого она выкинула ракетку в ложу и получила предупреждение за неспортивное поведение.
В следующем гейме белоруска отыграла брейк.
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