Соболенко о криках на команду: «Мы обсудили, что если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Поэтому я кричала, материлась на них»

Арина Соболенко прокомментировала выход в финал US Open.

Она обыграла Мэдисон Киз – 0:6, 7:6(1), 7:6(10-5). Во втором сете белоруска отыграла подачу на матч, а в третьем – брейк.

На решающем тай-брейке она начала праздновать при счете 7-3.

«Я думала, что тай-брейк до семи. Не знаю, полный бардак. Безумие. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10.

Я рада, что после этой реакции смогла сосредоточиться и довести матч до конца. Все могло пойти иначе.

Она играла невероятно, на другом уровне. Я не знаю как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть. Выйти в финал US Open для меня очень ценно».

Также Соболенко прокомментировала то, что в первой половине матча кричала на команду.

«Они уволены. Это больше не моя команда (смеется). Они во всем виноваты.

Нет, после тяжелых полуфиналов мы говорили, что если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них.

Но они знают, что я все равно их люблю. Они знают, что на это есть причины».

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