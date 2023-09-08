Соболенко о криках на команду: «Мы обсудили, что если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Поэтому я кричала, материлась на них»

Теги US Open WTA Мэдисон Киз Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала выход в финал US Open.

Она обыграла Мэдисон Киз – 0:6, 7:6(1), 7:6(10-5). Во втором сете белоруска отыграла подачу на матч, а в третьем – брейк.

На решающем тай-брейке она начала праздновать при счете 7-3.

«Я думала, что тай-брейк до семи. Не знаю, полный бардак. Безумие. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10.

Я рада, что после этой реакции смогла сосредоточиться и довести матч до конца. Все могло пойти иначе.

Она играла невероятно, на другом уровне. Я не знаю как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть. Выйти в финал US Open для меня очень ценно».

Также Соболенко прокомментировала то, что в первой половине матча кричала на команду.

«Они уволены. Это больше не моя команда (смеется). Они во всем виноваты.

Нет, после тяжелых полуфиналов мы говорили, что если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них.

Но они знают, что я все равно их люблю. Они знают, что на это есть причины».

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14 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
в финале тоже разрешат лишь бы победила...
смотрел полуфинал. Это было круто!
с победой!!!
+14
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Чингиз Зайнуллин
определенно показала чемпионский характер, не зря 1 ракетка мира. Так переломить игру против американки при американских трибунах, дорогого стоит
+14
-2
+12
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ivanzhu90
Ответ ivan 07
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Ванек, там же междометие было, не на Мэдисон направленное.
Чего ты разгонять начинаешь, скажи лучше, почему Грачеву с аватарки убрал?
+13
-2
+11
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Генадий Адамов
Чемпионский характер проявила, чего уж там говорить, такой потрясающий камбечище совершила, проиграть первый сет 0:6, собраться и победить, это дорогого стоит, с победой всех Друзья
+7
-2
+5
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LEX757
Молодец Арина,если надо в финал выйдет,если надо мат загнет,первые ракетки мира они такие
+5
-2
+3
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Мирослав Холод
Ответ ivanzhu90
Ванек, там же междометие было, не на Мэдисон направленное. Чего ты разгонять начинаешь, скажи лучше, почему Грачеву с аватарки убрал?
БУГАГА😂😂😂
чьО правда убрал ???))))))))))
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+3
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Генадий Адамов
Такой финал будет намного интересней американского дерби, Аринушка с победой, но ждём и Кубка, будет заруба
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David Rigert
поступила "как настоящий мужик".
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faaakkkeee
Личный фанат Арины Стасик Соплесов жив там хоть? Столько событий и потрясений за неделю, КБ под его домом не успевает завозить горючее.
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Мирослав Холод
Ответ ivan 07
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Вань, грачи улетели?)
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