Соболенко впервые за год проиграла сет с баранкой

Вторая ракетка мира в полуфинале US Open проиграла первый сет со счетом 0:6.

Для Соболенко это первая баранка с августа 2022 года, когда она с таким счетом проиграла решающий сет на турнире в Сан-Хосе.

Всего белоруска 11-й раз получила баранку на уровне .

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