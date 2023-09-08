Соболенко впервые за год проиграла сет с баранкой
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале US Open проиграла первый сет Мэдисон Киз со счетом 0:6.
Для Соболенко это первая баранка с августа 2022 года, когда она с таким счетом проиграла решающий сет Дарье Касаткиной на турнире в Сан-Хосе.
Всего белоруска 11-й раз получила баранку на уровне WTA.
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