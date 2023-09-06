Медведев – судье: «Я же просил доктора. Д-О-К-Т-О-Р»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев снова вызвал врача в матче с Андреем Рублевым на US Open. Он ждал его появления после третьего гейма третьего сета, но судья его не услышал.

«Я же просил доктора. Д-О-К-Т-О-Р. Я сказал «доктор». Кричал «доктор». Три раза».

Джеймс Кетавонг сказал, что его не слышал и подумал, что тот просил воду.

В итоге врач вышел на корт и снова дал россиянину ингалятор.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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6 комментариев

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Йенс Мустерманн
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Доктор едет-едет сквозь снежную равнину
Порошок целебный людям он везет
Человек и кошка порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет
+17
-2
+15
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Славяныч
Ответ Йенс Мустерманн
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину Порошок целебный людям он везет Человек и кошка порошок тот примут И печаль отступит и тоска пройдет
Маленькая кошка?
+6
0
+6
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kustodievka
- DOCTOR
-WATER?
-D.O.C.T.OR.!!!!!
+5
0
+5
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Александр Тищенко
Доктор или Вотер, без разницы..
+1
0
+1
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balikotti
Ответ kustodievka
- DOCTOR -WATER? -D.O.C.T.OR.!!!!!
😂😂😂😂
+1
0
+1
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