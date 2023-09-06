Медведев – судье: «Я же просил доктора. Д-О-К-Т-О-Р»
Даниил Медведев снова вызвал врача в матче с Андреем Рублевым на US Open. Он ждал его появления после третьего гейма третьего сета, но судья его не услышал.
«Я же просил доктора. Д-О-К-Т-О-Р. Я сказал «доктор». Кричал «доктор». Три раза».
Джеймс Кетавонг сказал, что его не слышал и подумал, что тот просил воду.
В итоге врач вышел на корт и снова дал россиянину ингалятор.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Порошок целебный людям он везет
Человек и кошка порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет
-WATER?
-D.O.C.T.OR.!!!!!