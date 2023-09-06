Медведев во втором матче подряд попросил ингалятор

Даниил Медведев попросил ингалятор во время матча против Андрея Рублева на US Open.

Ему принесли ингалятор на переходе при счете 4:3 во втором сете. Медведев на тот момент вел с брейком.

Напомним, Медведев также просил ингалятор в матче с Алексом де Минауром.

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