Медведев во втором матче подряд попросил ингалятор

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев попросил ингалятор во время матча против Андрея Рублева на US Open.

Ему принесли ингалятор на переходе при счете 4:3 во втором сете. Медведев на тот момент вел с брейком.

Напомним, Медведев также просил ингалятор в матче с Алексом де Минауром.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зорькин
Даже страшно представить полемику в комментах, если бы чем-то подобным воспользовался Новак. :))
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rjcnbr
Норвежских астматиков никто не любит на спортсе, посмотрим как будут относиться к монегасскому астматику
+27
-12
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ Rjcnbr
Норвежских астматиков никто не любит на спортсе, посмотрим как будут относиться к монегасскому астматику
Ну это другое)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivanzhu90
Ответ Rjcnbr
Норвежских астматиков никто не любит на спортсе, посмотрим как будут относиться к монегасскому астматику
Почему же не любят, тут неоднократно как пользователи, так и журналисты сайта объясняли что это НЕ помогает в увеличении спортивных результатов agakakskagesh.gif

И там еще что то было про занятие спортом на открытом воздухе, чем и вызван такой непропорциональный % астматиков в сб Норвегии. Ну вот, Медведев тоже занимается на открытом воздухе 🤣
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sa.lari
сегодня он правильно ингалятор держал?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vano from Tbilisi
Ответ Зорькин
Даже страшно представить полемику в комментах, если бы чем-то подобным воспользовался Новак. :))
ну так он регулярно чем-то закидывается
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TennisForever
Ответ Vano from Tbilisi
ну так он регулярно чем-то закидывается
Верно,причем находясь на корте .
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Подсел, опасно)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kironbet
Причем два раза только в матче с Рублем!
Наглядно всем показал, почему норвежцев всех считают допингистами….
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antonbezb
Ответ Stas Salesov
Подсел, опасно)
Он его использовал только в жару 36
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Тимофеев
Даниил решил, что это удачная примета?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий