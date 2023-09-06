Медведев во втором матче подряд попросил ингалятор
Даниил Медведев попросил ингалятор во время матча против Андрея Рублева на US Open.
Ему принесли ингалятор на переходе при счете 4:3 во втором сете. Медведев на тот момент вел с брейком.
Напомним, Медведев также просил ингалятор в матче с Алексом де Минауром.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
И там еще что то было про занятие спортом на открытом воздухе, чем и вызван такой непропорциональный % астматиков в сб Норвегии. Ну вот, Медведев тоже занимается на открытом воздухе 🤣
Наглядно всем показал, почему норвежцев всех считают допингистами….