Рублев в матче с Медведевым пожаловался, что судья слишком рано запускает таймер перед его подачей

Андрей Рублев недоволен работой судьи на вышке в матче с Даниилом Медведевым на US Open (4:6, идет второй сет).

Проиграв подачу при счете 4:4, Рублев пожаловался, что судья Джеймс Кетавонг слишком рано запускает таймер на его подаче

«Я сходил за полотенцем, вернулся, осталось две секунды. После розыгрыша, который длился минуту».

Судья ответил, что пытался ему помочь, поэтому дал устное предупреждение.

«Помогай на его подаче».

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