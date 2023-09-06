Рублев в матче с Медведевым пожаловался, что судья слишком рано запускает таймер перед его подачей

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев недоволен работой судьи на вышке в матче с Даниилом Медведевым на US Open (4:6, идет второй сет).

Проиграв подачу при счете 4:4, Рублев пожаловался, что судья Джеймс Кетавонг слишком рано запускает таймер на его подаче

«Я сходил за полотенцем, вернулся, осталось две секунды. После розыгрыша, который длился минуту».

Судья ответил, что пытался ему помочь, поэтому дал устное предупреждение.

«Помогай на его подаче».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Трофимов
Красавцы, дружба дружбой, судьи врозь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Relena
Да, зависит от арбитра, этот рано включал таймер... Нормально включают после того как спортсмен использовал полотенце
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий