Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного US Open
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли Викторию Азаренко и Беатрис Хаддад Майю в четвертьфинале US Open – 5:7, 7:5, 6:4.
Дальше россиянка и немка сыграют с Дженнифер Брэди и Луизой Стефани.
Напомним, Звонарева и Зигемунд – чемпионки US Open 2020 года.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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хочу в финале веру против королевы тайваня :)
уже успела пару сумасшедших мяча закинуть пегуле за голову, настоящая кудесница мяча 🔮