Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного US Open

Теги Вера Звонарева US Open WTA Виктория Азаренко Лаура Зигемунд Беатрис Хаддад Майя Теннис

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли Викторию Азаренко и Беатрис Хаддад Майю в четвертьфинале US Open – 5:7, 7:5, 6:4.

Дальше россиянка и немка сыграют с Дженнифер Брэди и Луизой Стефани.

Напомним, Звонарева и Зигемунд – чемпионки US Open 2020 года.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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5 комментариев

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Александр Кучер
Молодцы девчата! Вере - отличный подарок на день рождения!
+18
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Док Аксель
Маму Веру и Лауру с победой и выходом в полуфинал. Матч был очень интересным и захватывающимся, прошёл в упорной борьбе. Соперницы отыгрывались с 0:40 на своей подаче не раз. Ветераны ещё полны сил и марку держат. Молодцы !
+9
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+8
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TennisForever
Как хорошо,девчата,удачи 🥰
+8
-1
+7
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Мирослав Холод
Ответ TennisForever
Как хорошо,девчата,удачи 🥰
хорошая пара
хочу в финале веру против королевы тайваня :)
+5
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Мирослав Холод
ХсиСувейка тащит свою пару
уже успела пару сумасшедших мяча закинуть пегуле за голову, настоящая кудесница мяча 🔮
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