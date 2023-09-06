Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного US Open

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли Викторию Азаренко и Беатрис Хаддад Майю в четвертьфинале US Open – 5:7, 7:5, 6:4.

Дальше россиянка и немка сыграют с Дженнифер Брэди и Луизой Стефани.

Напомним, Звонарева и Зигемунд – чемпионки US Open 2020 года.

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