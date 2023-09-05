Жабер о том, что Соболенко станет №1: «Очень рада за Арину, она это заслужила. В этом прелесть WTA – у нас могут появляться новые героини»

Теги US Open WTA Онс Жабер Арина Соболенко Теннис

Онс Жабер прокомментировала то, что Арина Соболенко станет первой ракеткой мира.

«Честно, я очень рада за Арину, она это заслужила. Она очень сильный игрок. Мы тренировались вместе, она отлично подает, у нее сильные удары. Думаю, она заслуживает быть первой ракеткой мира, причем уже давно.

Конечно, вчерашний матч был очень интересным. Мало кто удивился, потому что Алена может выдавать очень классные геймы. В этом прелесть WTA – у нас могут появляться новые героини.

Мне правда очень нравится то, с какой страстью играет Арина. Это легко почувствовать.

Надеюсь, она сможет оставаться на первой строчке, пока не настанет мой черед ее сменить (улыбается)».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Беларуси бы такую прелесть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rjcnbr
>Конечно, вчерашний матч был очень интересным. Мало кто удивился, потому что Алена может выдавать очень классные геймы. В этом прелесть WTA – у нас могут появляться новые героини.
Этот абзац полностью относится к матчу Остапы с кепкой. Каким образом вы это совместили с Сабой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий