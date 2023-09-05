Жабер о том, что Соболенко станет №1: «Очень рада за Арину, она это заслужила. В этом прелесть WTA – у нас могут появляться новые героини»
Онс Жабер прокомментировала то, что Арина Соболенко станет первой ракеткой мира.
«Честно, я очень рада за Арину, она это заслужила. Она очень сильный игрок. Мы тренировались вместе, она отлично подает, у нее сильные удары. Думаю, она заслуживает быть первой ракеткой мира, причем уже давно.
Конечно, вчерашний матч был очень интересным. Мало кто удивился, потому что Алена может выдавать очень классные геймы. В этом прелесть WTA – у нас могут появляться новые героини.
Мне правда очень нравится то, с какой страстью играет Арина. Это легко почувствовать.
Надеюсь, она сможет оставаться на первой строчке, пока не настанет мой черед ее сменить (улыбается)».
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