Жабер об итогах US Open: «Обнаружила в себе то, что может мне помогать до конца карьеры»

Теги US Open WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер рассказала, какой урок она вынесла из выступления на US Open.

В четвертом круге она проиграла Циньвэнь Чжэн 2:6, 4:6.

«Думаю, какой бы ни был турнир, ты всегда учишься. Я обнаружила в себе то, что может мне помогать до конца сезона и до конца карьеры.

Всегда здорово уметь адаптироваться к условиям. И я знаю, что могу пройти далеко. Возможно, иногда я жестока к себе, потому что сегодня не смогла выйти с боевым настроем. Это очень расстраивает.

Знаю, что боролась изо всех сил. Трудно принять некоторые моменты, но что есть, то есть. Буду усваивать этот урок в Сан-Диего – я сейчас туда поеду. Будем работать над некоторыми техническими моментами. Надеюсь, я смогу прибавить и подготовиться к следующим турнирам».

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3 комментария

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dedpihto59
И что же это🤷‍♀️?
+2
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+2
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Rodgeras
Это волшебный арабский порошок! Но я не буду его показывать.
0
0
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Жизнь Бичары
Она постоянно говорит, что то высокопарное и красивое.Но на поздних стадиях еë переезжают и в финалах сыпится, сплошной позитивный треп нет спортианой злости
0
0
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