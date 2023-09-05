Жабер об итогах US Open: «Обнаружила в себе то, что может мне помогать до конца карьеры»

Онс Жабер рассказала, какой урок она вынесла из выступления на US Open.

В четвертом круге она проиграла Циньвэнь Чжэн 2:6, 4:6.

«Думаю, какой бы ни был турнир, ты всегда учишься. Я обнаружила в себе то, что может мне помогать до конца сезона и до конца карьеры.

Всегда здорово уметь адаптироваться к условиям. И я знаю, что могу пройти далеко. Возможно, иногда я жестока к себе, потому что сегодня не смогла выйти с боевым настроем. Это очень расстраивает.

Знаю, что боролась изо всех сил. Трудно принять некоторые моменты, но что есть, то есть. Буду усваивать этот урок в Сан-Диего – я сейчас туда поеду. Будем работать над некоторыми техническими моментами. Надеюсь, я смогу прибавить и подготовиться к следующим турнирам».

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