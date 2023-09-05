Соболенко о том, что поражение Швентек привело ее к первой строчке рейтинга: «Не хотела, чтобы она проигрывала. Смотрела и думала: «Выиграй»

Арина Соболенко прокомментировала то, что поражение Иги Швентек в четвертом круге US Open привело ее к первой строчке рейтинга.

«Во втором сете я уже собиралась идти спать, но было очень интересно смотреть. И я глянула пару геймов, чтобы оценить ситуацию. Но потом подумала и решила: «Нет, я не буду смотреть это до конца». И пошла спать.

Но мне было действительно любопытно, что там происходит. И я с трудом заставила себя не следить за счетом и просто лечь спать. Я знаю, что если бы увидела результат вчера, мне было бы очень трудно заснуть. Я подумала: «Нет, у меня завтра матч, нужно концентрироваться на этом, а это не имеет значения».

Но, честно говоря, не хотела, чтобы она проигрывала. Смотрела и думала: «Выиграй». Я не была в этом уверена, но после некоторых апсетов думала, что она будет в финале. Я просто думала, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы выйти в финал и решить все на корте.

Так что мне было грустно, но в то же время радостно. Она же не просто проиграла, я весь год играла хорошо. Я оказала на нее своего рода давление. Мне было так грустно и радостно одновременно.

Я не хотела вот так стать первой ракеткой мира. Я хотела битвы».

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