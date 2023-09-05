Соболенко о том, что поражение Швентек привело ее к первой строчке рейтинга: «Не хотела, чтобы она проигрывала. Смотрела и думала: «Выиграй»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что поражение Иги Швентек в четвертом круге US Open привело ее к первой строчке рейтинга.

«Во втором сете я уже собиралась идти спать, но было очень интересно смотреть. И я глянула пару геймов, чтобы оценить ситуацию. Но потом подумала и решила: «Нет, я не буду смотреть это до конца». И пошла спать.

Но мне было действительно любопытно, что там происходит. И я с трудом заставила себя не следить за счетом и просто лечь спать. Я знаю, что если бы увидела результат вчера, мне было бы очень трудно заснуть. Я подумала: «Нет, у меня завтра матч, нужно концентрироваться на этом, а это не имеет значения».

Но, честно говоря, не хотела, чтобы она проигрывала. Смотрела и думала: «Выиграй». Я не была в этом уверена, но после некоторых апсетов думала, что она будет в финале. Я просто думала, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы выйти в финал и решить все на корте.

Так что мне было грустно, но в то же время радостно. Она же не просто проиграла, я весь год играла хорошо. Я оказала на нее своего рода давление. Мне было так грустно и радостно одновременно.

Я не хотела вот так стать первой ракеткой мира. Я хотела битвы».

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11 комментариев

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Minsk Belarus
кепка сама первой ракеткой как стала? после ухода Барти, не бзди, Арына, еще накажешь ее много раз, особенно на харде, хе-хе
+16
-7
+9
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Minsk Belarus
Ответ sashati
И что, все когда-то уходят..
да, все уходят в 25 лет в статусе первой ракетки, бгг
+5
0
+5
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свободу попугаю
Смотрела и думала: «Выиграй, Алёна»
+3
0
+3
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Alexander Idelevich
Сабаленка в полуфинале USO прошлого года в десайдере вела 4:2 против Иги и проиграла! Видимо, тоже болела за польскую кепку! Ужасный результат для женского тенниса - Швёнтек не должна выигрывать хардовые Шлемы, получать за это 2000 очков и организовывать 75 недель лидерства в Туре!
+4
-2
+2
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Aryna Lapko
Хватит врать))) ты эти сказки моему другу лохо будешь рассказывать)))
+9
-9
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В Кол
Зато теперь робот в кепке может больше работать языком. Хотя пример Гуркача говорит, поработал языком в "правильном" направлении и вылетел и том 10 похоже навсегда, хотя и перестал языком чесать. Кепка пока этого не понимает и работает языком в "правильном" направлении. Однако теннис этого не прощаем. Чем больше работа языко тем ниже рейтинг.
+6
-6
0
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Никита Лутченко
Ну да,так и говорила
+3
-3
0
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dimon 2.0
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титул походу заберет транс
+1
-1
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Кого она лечит? )
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