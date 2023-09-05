Арина Соболенко: «Не помню момента, когда начала думать, что могу стать №1. Двигалась шаг за шагом»
Арина Соболенко ответила на вопрос о первой строчке рейтинга WTA.
Белоруска обойдет Игу Швентек и станет №1 по итогам US Open.
– Когда у вас появились мысли, что вы можете стать первой ракеткой мира? И теряли ли вы когда-нибудь надежду ею стать?
Может быть, в прошлом году, когда мне было очень тяжело. Я как бы перестала верить.
Но на самом деле я не помню момента, когда начала думать, что могу стать первой. Помню, когда вошла в топ-30, были мысли: «Может быть, я смогу попасть в топ-10». Я двигалась шаг за шагом.
Первой моей целью было войти в сотню, потом – в топ-50, топ-30, топ-10, топ-5. Не помню, когда начала думать о первой строчке.
Я знала, что для этого нужно проделать очень много работы. Морально я не была к этому готова, потому что если ты первая ракетка мира, тебе нужно быть стабильной на каждом турнире. А у меня это долго не получалось.
Так что мысли появились несколько лет назад. Но, если честно, у меня нет ответа на этот вопрос.
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