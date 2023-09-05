Арина Соболенко: «Не помню момента, когда начала думать, что могу стать №1. Двигалась шаг за шагом»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила на вопрос о первой строчке рейтинга WTA.

Белоруска обойдет Игу Швентек и станет №1 по итогам US Open.

– Когда у вас появились мысли, что вы можете стать первой ракеткой мира? И теряли ли вы когда-нибудь надежду ею стать? 

Может быть, в прошлом году, когда мне было очень тяжело. Я как бы перестала верить.

Но на самом деле я не помню момента, когда начала думать, что могу стать первой. Помню, когда вошла в топ-30, были мысли: «Может быть, я смогу попасть в топ-10». Я двигалась шаг за шагом.

Первой моей целью было войти в сотню, потом – в топ-50, топ-30, топ-10, топ-5. Не помню, когда начала думать о первой строчке.

Я знала, что для этого нужно проделать очень много работы. Морально я не была к этому готова, потому что если ты первая ракетка мира, тебе нужно быть стабильной на каждом турнире. А у меня это долго не получалось.

Так что мысли появились несколько лет назад. Но, если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. 

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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2 комментария

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kono_aa@mail.ru
молодец! вот и все. Плюс, конечно, удача. Трудолюбие, удача и способности. Пусть подольше пробудет на вершине, но не расслабляется, девушки как-то быстро взлетают и исчезают...
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Valenchinche
За последние 4 года было 3 первые ракетки (Барти, Осака, Швентек). По-моему достаточно стабильно выступают и если и исчезают то только в декрет.
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