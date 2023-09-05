Рублев о срыве в матче с Дрэйпером: «Упустил возможность сделать ранний брейк во втором сете. Злился из-за того, что не сыграл лучше, не выложился на 100%»

Андрей Рублев прокомментировал срыв в матче с Джеком Дрэйпером на US Open.

Рублев выиграл 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Упустив три брейк-пойнта в начале второго сета, он проиграл очко при счете 40:40 и заорал: ««#####, сука, #####. (Протяжно) #####».

– Вы всегда казались разумным и вдумчивым человеком. Но на корте вы можете выглядеть совершенно измученным. Сегодня было несколько таких моментов. Давайте поговорим об этом раздвоении личности.

– Это непросто (улыбается). По ходу матча я чувствовал, что играю лучше, все хорошо, все под контролем. У соперника многое не получалось, я выигрывал больше очков и так далее.

Потом была пара возможностей сделать брейк, ранний брейк, но я их упустил. Не забил пару простых ударов. Сделал недостаточно, думал, что и так выиграю гейм. В итоге проиграл. И начал злиться из-за того, что не сыграл лучше, не выложился на 100%.

За весь матч у меня было две двойные ошибки – сразу в одном гейме. Так я проиграл подачу и на ровном месте потерял преимущество. Потом начал винить себя. Начал, как вы сказали, сходить с ума.

В третьем сете я начал прислушиваться к своей команде и начал понимать, что да, я все делал правильно. Я играл хорошо, у меня все было под контролем. Мне просто нужно вернуть этот настрой.

В итоге у меня это получилось. Я смог отыграться и выиграть третий сет. Затем Джек немного просел физически, и это дало мне дополнительную мотивацию быстрее закончить матч.

– Иногда такие моменты могут вам помочь?

– Нет. Я проигрывал сет и брейк. Очевидно, это не помогает.

Рублев вел матч, когда вдруг психанул – «#####», «сука», «#######». Но все равно выиграл

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